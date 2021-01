C’est une sorte de tradition pour Samsung d’annoncer de nouveaux écouteurs TWS aux côtés de ses derniers produits phares Galaxy S et cette année, nous obtenons les Galaxy Buds Pro. Nous avons passé du temps avec une paire de Galaxy Buds Pro plus tôt dans la journée et nous avons fait quelques tests rapides pour avoir une idée de ce que les derniers écouteurs haut de gamme de Samsung apportent à la table. Ce sont nos premières impressions, mais nous ferons un examen détaillé lorsque nous aurons passé suffisamment de temps avec eux.

En forme

Comme avec tous les écouteurs intra-auriculaires, vous devrez trouver la bonne taille d’embout pour vos oreilles pour assurer un ajustement parfait. Ceci est assez important car l’annulation passive du bruit dépend de l’étanchéité autour de votre conduit auditif. À condition que vous ayez fixé les bons embouts en caoutchouc, les Galaxy Buds Pro offrent un ajustement parfait et restent dans vos oreilles à tout moment.

Chaque écouteur ne pèse que 6,3 grammes, ce qui est à égalité avec les Galaxy Buds + et un peu plus que les Buds Live (5,6 grammes chacun), bien que vous ne puissiez vraiment pas faire la différence lorsque vous les mettez. Après quelques heures d’usure, vous oubliez que vous les portez même. Notre unité est disponible dans le coloris Phantom Black qui présente une coque extérieure brillante (et réfléchissante) tandis que le reste de la construction est mat. Les écouteurs sont résistants à l’eau IPX7 et présentent une construction solide et sûre.

Du son

Les Buds Pro contiennent une configuration à deux pilotes avec des woofers de 11 mm et des tweeters de 6,5 mm dans chaque oreillette. Lors de la première inspection, la qualité sonore est assez équilibrée avec des niveaux de basses décents et des aigus et des bas satisfaisants. Nous nous assurerons bien sûr d’offrir plus de détails dans la revue complète, mais jusqu’à présent, nous pouvons dire que le son Buds Pro semble convenir à leur nom.

L’annulation active du bruit des Buds Live (alias Beans) est de retour sur les Buds Pro et cette fois-ci, elle est nettement plus puissante. Dans un environnement de bureau, les Buds Pro ont réussi à filtrer parfaitement tous les bas et les médiums, bien que nous devions les tester dans d’autres environnements pour un examen complet. C’est également à ce moment-là que nous aurons la chance de les comparer à des Apple AirPods Pro.

L’ANC a des niveaux bas et élevés qui ajuste la quantité de son extérieur bloquée – cela semble un peu excessif car nous ne pouvons pas imaginer un scénario où vous voudriez juste un peu du bruit extérieur bloqué.

Vous pouvez bien sûr écouter les Buds Pro sans suppression de bruit ou les avoir en mode Ambient Sound qui amplifie les sons externes. Les Buds Pro disposent également de la nouvelle fonction Voice Detect, qui fonctionne très bien, passant de l’annulation du bruit ou du mode normal au son ambiant presque instantanément lorsqu’il détecte que vous parlez. Une fois la conversation terminée, les Buds Pro reviennent à leur état d’origine. Le seul problème est que si quelqu’un d’autre commence à parler, vous manquerez toujours la première phrase jusqu’à ce que vous répondiez et que les écouteurs le détectent.

Couplage, autres fonctionnalités

Nous avons testé les Buds Pro avec un Galaxy Z Fold2 et le couplage était aussi transparent que possible. Dès que nous avons ouvert le boîtier, les Buds Pro ont été reconnus et instantanément couplés au téléphone en un seul clic. Bien sûr, cette connectivité instantanée ne sera pas disponible pour les appareils non Samsung. Cependant, vous pouvez obtenir l’application Galaxy Wearable sur n’importe quel téléphone et profiter de ses options et commandes de personnalisation, notamment la programmation des côtés tactiles des écouteurs, trouver mes écouteurs et le mode de jeu.















Options de personnalisation Galaxy Wearable pour Buds Pro

Le mode de jeu réduit également la latence de manière notable. Nous avons testé la fonctionnalité sur un jeu appelé Athletics Mania, qui simule des événements d’athlétisme. Le jeu de sprint de 100 m vous oblige à taper immédiatement après le tir du pistolet de départ et avec le Buds Pro, nous avons réussi de bons à très bons départs alors que le même test avec les Galaxy Buds + a donné de mauvais résultats sur la plupart des essais. Pas tout à fait ce qui était possible avec un casque filaire, mais certainement un grand pas en avant.

Lors des premiers tests, les Galaxy Buds Pro sont un pas dans la bonne direction pour la gamme TWS de Samsung et offrent des améliorations tangibles par rapport à leurs prédécesseurs. Assurez-vous de revenir en arrière lorsque la critique complète sera publiée au fur et à mesure que nous approfondirons le son et les fonctionnalités du Galaxy Buds Pro.