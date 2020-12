Il n’y aura plus de grands événements de lancement de Samsung en 2020, mais nous commençons à avoir une bonne idée de ce qui va arriver l’année prochaine. Il semble que l’entreprise élargira sa gamme de casques avec le « Galaxy Buds Pro », auparavant considéré comme « Galaxy Buds Beyond ».

Samsung se débrouille bien dans le jeu des écouteurs sans fil depuis le Gear IconX en 2018 et cette année a publié les Galaxy Buds + et Galaxy Buds Live.

Quelle est la date de sortie des Galaxy Buds Pro?

Initialement, les écouteurs ont été découverts (via 9to5Google) dans un dépôt de marque aux États-Unis, qui s’applique à l’expression « Galaxy Buds Beyond ». Malheureusement, l’application ne révèle aucun autre détail sur l’appareil.

Cependant, il semble maintenant que Galaxy Buds Pro soit le nom final, conforme à la convention.

Il y a de fortes rumeurs selon lesquelles Samsung lancera la gamme de smartphones Galaxy S21 (ou peut-être S30) sur 14 janvier – le dernier jour du CES 2021.

C’est plus tôt dans l’année que d’habitude, mais il semble que Samsung veuille retirer les ventes de ses concurrents comme Apple et Huawei en sortant de nouveaux téléphones plus tôt.

Si un événement Unpacked a lieu à cette date, il y a fort à parier que les Galaxy Buds Beyond seront dévoilés aux côtés des téléphones. Les Galaxy Buds + sont arrivés avec le Galaxy S20 et les Galaxy Buds Live ont été révélés avec le Galaxy Note 20.

SamMobile, comme détaillé ci-dessous, indique que le Galaxy Buds Pro (un autre nom possible) sera en effet lancé avec le S21.

Cependant, evleaks n’est pas si sûr de janvier en disant que « ces » rumeurs de « lancement précoce de Galaxy » apparaissent presque chaque année, et sont tout aussi régulièrement prouvées fausses. La seule chose que nous pouvons dire avec une réelle confiance est que les Buds Pro devrait être disponible à l’achat au premier trimestre. «







Rumeurs sur les Galaxy Buds Pro

Il y a eu peu de fuites, mais nous avons maintenant quelques détails sur les prochains écouteurs de Samsung. Il semble qu’ils seront en effet une suite des Galaxy Buds + plutôt que des « beans » Live.

Il semble également, via la certification Indonesia Telecom (repérée par SmartPrice), qu’ils pourraient être appelés Galaxy Buds Pro plutôt que « Beyond » avec le numéro de modèle SM-R190.

Une exclusivité de SamMobile indique que les Galaxy Buds Pro auront le même design que les Galaxy Buds + mais bénéficieront probablement d’une suppression active du bruit ainsi que d’un mode Ambient amélioré et de « mises à jour habituelles pour améliorer la qualité sonore ».

Nous examinons maintenant les Buds Pro via evleaks montrant un design de style Buds + dans une couleur violette. Quant à savoir pourquoi ils disent «voix» sur eux n’est pas mentionné.







Liste de souhaits Galaxy Buds Pro

Avec un score de 9/10 dans notre examen, Samsung ne peut pas faire grand-chose pour améliorer les Galaxy Buds +. Dom a déclaré dans son verdict: «Je ne m’inquiète jamais moins de la batterie des écouteurs sans fil.»

Ils offrent également une excellente qualité sonore grâce à deux pilotes, mais sont limités à la résistance aux éclaboussures IPX2, ce qui pourrait certainement être amélioré pour les rendre plus durables pour les coureurs sérieux et autres.

Il est également difficile de déplacer les écouteurs sans déclencher les boutons tactiles. C’est difficile à résoudre, mais c’est le problème de Samsung.

La principale chose que nous voulons voir est la suppression active du bruit. Les Galaxy Buds Live ont cela, bien que sur un design ouvert qui n’est pas idéal. Il est difficile de prédire si Samsung ajoutera cela ou le conservera comme un leurre pour acheter les Buds Live plus chers, mais les doigts croisés.

Nous mettrons à jour cet article avec toutes les fuites et rumeurs au fur et à mesure qu’elles se produisent.