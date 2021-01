Outre ses trois nouveaux téléphones de la série S, Samsung a également annoncé ses écouteurs véritablement sans fil Galaxy Buds Pro, qui sont censés être le nouveau produit phare de la société dans ce segment. Ils s’inspirent du design des Galaxy Buds + mais prétendent offrir une ergonomie encore meilleure et des temps d’écoute plus longs. De plus, ils promettent une meilleure qualité audio et apportent la suppression active du bruit des Buds Live.

Les Galaxy Buds Pro ont des woofers de 11 mm pour un son plus profond et des tweeters de 6,5 mm pour offrir des aigus nets. Samsung affirme que la configuration actuelle améliore un peu la qualité sonore, même par rapport aux Galaxy Buds + très appréciés.

De plus, les Buds Pro offrent une amélioration considérable du service des appels. Il y a une unité de prise de voix (VPU) dédiée qui concentre votre voix et trois microphones pour séparer votre voix du bruit de fond. L’un de ces microphones présente un rapport signal / bruit (SNR) élevé pour aider avec les sons ambiants. Enfin, les écouteurs TWS intègrent la toute nouvelle technologie Wind Shield de Samsung pour que le vent ne gâche pas vos appels à l’extérieur ou à vélo.

Bien sûr, il existe également une suppression active du bruit et Samsung revendique un blocage du son ambiant d’environ 99%. Les paramètres ANC sont assez granulaires, vous pouvez donc choisir le niveau d’ANC et si vous souhaitez avoir une conversation, vous pouvez en fait amplifier les sons environnants de plus de 20 dB. La meilleure partie est que les écouteurs sont suffisamment intelligents pour gérer cela eux-mêmes. Les microphones sont toujours à l’écoute de votre voix, donc chaque fois que vous parlez, la fonction de son ambiant se déclenche et laisse entrer les sons ambiants.

Une autre nouvelle fonctionnalité intéressante est le commutateur automatique. Vous pouvez connecter deux appareils Samsung simultanément – votre tablette et votre téléphone, par exemple. Cela vous permet de regarder un film sur la tablette et lorsqu’un appel arrive sur votre téléphone, les Buds Pro mettent automatiquement le film en pause et basculent vers le téléphone afin que vous puissiez accepter l’appel. Et une fois la conversation terminée, les écouteurs lanceront la lecture du film pour garantir une expérience fluide.

Cela ne s’arrête pas là – il existe 360 ​​Audio basé sur la technologie Dolby Head Tracking similaire à Spatial Audio d’Apple. Et le mode Jeu est destiné aux cas où vous avez besoin de la latence la plus faible possible.

Chaque bourgeon dispose d’une batterie de 61 mAh qui, selon Samsung, peut durer jusqu’à 5 heures d’écoute non-stop avec l’ANC activé et environ 8 heures sans elle. Il y a une autre cellule de 472 mAh à l’intérieur du boîtier, ce qui porte le temps de lecture total à 18 et 28 heures, respectivement. La fonctionnalité de charge rapide vous offre 1 heure de lecture de musique pour seulement 5 minutes de charge.

Les couleurs disponibles pour les Galaxy Buds Pro sont Phantom Silver, Phantom Violet et Phantom Black – elles seront en précommande à partir de demain, le 15 janvier, pour 229 €. La disponibilité réelle arrive le 29 janvier.