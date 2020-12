Samsung pourrait lancer son Samsung Galaxy Buds Pro, le dernier ensemble (attendu) d’écouteurs haut de gamme véritablement sans fil de la société. Bien que les Galaxy Buds Pro aient été signalés dans des fuites et rapports passés, une fuite récente nous a donné plus d’informations que jamais sur le Samsung Galaxy Buds Pro. Les écouteurs sont maintenant affichés dans la propre application Galaxy Wearable de Samsung, faisant allusion au Galaxy Buds Pro avec une fonctionnalité qui sera un concurrent de la fonction Spatial Audio d’Apple AirPods Pro.

L’application Galaxy Wearable que Samsung utilise pour contrôler ses différentes montres intelligentes et écouteurs a une nouvelle mise à jour qui montre les Galaxy Buds Pro et ce dont ils sont capables. Tout comme les Galaxy Buds + et Galaxy Buds Live, les Samsung Galaxy Buds Pro auront un égaliseur avec plusieurs préréglages disponibles dans l’application Galaxy Wearable ainsi que des commandes tactiles personnalisables. Il comprendra également la possibilité de lire les notifications à haute voix, une option « Trouver mes écouteurs » et plusieurs autres fonctionnalités. Il y a aussi une section pour la suppression du bruit repérée sur l’application Samsung Wearable pour le Galaxy Buds Pro. Cependant, la fonction d’annulation du bruit est différente de celle vue sur les Galaxy Buds Live. Ici, au lieu d’une simple bascule marche / arrêt, il existe également une option « Son ambiant » qui laisse passer le son extérieur via les microphones.

Ce qui différencie les Samsung Galaxy Buds live, ce sont trois caractéristiques principales. Tout d’abord, il existe une fonction «Voice Detect». Cela détecte lorsqu’un utilisateur parle et réduit le volume du média tout en activant le relais audio afin que les utilisateurs puissent avoir des conversations sans avoir à mettre leur musique en pause ou à retirer un écouteur. Il existe également une fonction de balance sonore gauche / droite pour ceux qui ont des problèmes d’audition spécifiques.

Plus particulièrement, cependant, les Samsung Galaxy Buds Pro sont livrés avec une copie de la fonction Spatial Audio d’Apple qui peut créer un faux système de son surround qui change la direction de l’audio en fonction de la direction de la tête d’un utilisateur et de la position de son smartphone. Cependant, il est rapporté que cette fonctionnalité sera limitée à ceux qui utilisent un smartphone Samsung lui-même.

L’application Galaxy Wearable a également divulgué trois rendus du Samsung Galaxy Buds Pro dans trois couleurs différentes, qui devraient être les couleurs des Galaxy Buds. La société devrait lancer Galaxy Buds Pro aux côtés de la série de smartphones phares Samsung Galaxy S21 en janvier . Samsung n’a lui-même rien dit sur le Samsung Galaxy Buds Pro.