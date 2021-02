Samsung Galaxy Buds Live obtient la commutation automatique et la fonction d’aide auditive

La dernière mise à jour logicielle pour les Galaxy Buds Live de Samsung apporte certaines des fonctionnalités des nouveaux Buds Pro. Les écouteurs en forme de haricot peuvent désormais basculer automatiquement entre les téléphones Galaxy et les tablettes exécutant le dernier logiciel One UI 3.1. De plus, les utilisateurs bénéficient désormais de la fonction d’aide auditive qui amplifie les sons extérieurs pour les personnes souffrant de perte auditive. Un autre nouvel ajout est le menu de contrôle Buds dans les paramètres Bluetooth.





Mise à jour Galaxy Buds Live

Le journal des modifications de mise à jour spécifie également une sortie audio améliorée, une connectivité et des optimisations de la batterie. Le nouveau R180XXUOAUB5 le firmware est actuellement en cours de semis en Corée du Sud et est disponible à 2,2 Mo. Nous prévoyons que cette version arrivera bientôt dans d’autres régions et nous prévoyons également une mise à jour similaire pour les Galaxy Buds +, Samsung ayant promis d’apporter les fonctionnalités susmentionnées à ses anciens écouteurs TWS.

