Samsung Galaxy Book Ultra est l’ordinateur portable le plus puissant de l’entreprise à ce jour

Samsung a ajouté un modèle Ultra à sa gamme phare de smartphones il y a deux ans, mais une version équivalente pour les ordinateurs portables ne s’était jamais concrétisée – jusqu’à présent.

Comme son nom l’indique, le nouveau Galaxy Book Ultra est l’ordinateur portable le plus puissant jamais conçu par Samsung. Il bat même le Galaxy Book Odyssey de 2021, un appareil spécialement conçu pour les jeux. Samsung affirme que ce nouveau modèle convient aux jeux et à la création de contenu, les spécifications suggérant que les deux sont à portée de main.

Le Galaxy Book Ultra est alimenté par le dernier 13 d’Intele-gen puces de la série H, avec un choix entre les modèles Core i7 et Core i9. Ce ne sont pas tout à fait les marques Intel les plus puissantes – ce prix revient à la série Core HX – mais elles ne sont pas loin. Combiné avec 16 ou 32 Go de RAM et le RTX 4050 ou le RTX 4070 de la nouvelle gamme de GPU de Nvidia, les performances devraient être excellentes.

Dominik Tomaszewski / Fonderie

Le grand ordinateur portable est équipé d’un écran OLED de 16 pouces, 2880 × 1800, Samsung passant finalement à un format d’image 16:10 après des années à 16:9. Cela vous donne un peu plus d’espace pour profiter du taux de rafraîchissement de 120 Hz et de 500 nits de luminosité maximale, bien que les spécifications d’affichage soient identiques sur les modèles Galaxy Book Pro moins chers lancés aux côtés de l’Ultra.

Ce que vous abandonnez avec les modèles Pro, ce sont les performances. Le Book 3 Pro et le Pro 360 passent tous deux au 13 moins puissant d’Intele-gen P-Series, avec uniquement Core i5 ou i7 disponible ici. Plutôt qu’un GPU discret, vous devrez plutôt vous contenter des graphiques intégrés Intel Iris Xe. Le compromis est que les modèles Pro 16 pouces sont plus légers et plus minces que l’Ultra, qui a besoin de plus d’espace pour refroidir ses composants.

Au-delà des options CPU et GPU, les ordinateurs portables ont cependant beaucoup en commun. En fait, la seule autre fonctionnalité exclusive au Galaxy Book Ultra est le port HDMI 2.0 plus avancé (par opposition au port HDMI 1.4). Le Galaxy Book 3 Pro (14 pouces et 16 pouces) et le Galaxy Book 3 Pro 360 (16 pouces) comprennent tous 2 ports Thunderbolt 4 USB-C, 1 port USB-A, un emplacement pour carte microSD et une prise casque 3,5 mm.

Outre une webcam 1080p (avec cadrage automatique, correction de la lumière et fonctions de contact visuel), deux micros ANC et quatre haut-parleurs sur tous les modèles, la plupart des gens seront tout aussi satisfaits du Book 3 Pro ou du Book 3 Pro 360. Vous obtenez même un choix entre une finition graphite ou neige, tandis que l’Ultra est limité au graphite uniquement.

Comme son nom l’indique, le Book 3 Pro 360 bénéficie d’un écran tactile, d’une fonctionnalité convertible et d’un stylet S Pen intégré. C’est également le seul ordinateur portable de la gamme à inclure la prise en charge 5G en option, ce qui manque même à l’Ultra.

Dominik Tomaszewski / Fonderie

Chaque modèle exécute Windows 11 Home prêt à l’emploi, mais Samsung a ajouté certaines fonctionnalités logicielles qui aident les appareils Galaxy Book à fonctionner plus facilement avec les smartphones et les tablettes de l’entreprise.

Il s’agit notamment du partage de sites Web et de mots de passe récents, d’une connexion hotspot en un clic et de la possibilité de transférer des fichiers RAW directement depuis un téléphone Samsung. Pour vous aider avec ce dernier, tout achat d’un nouvel ordinateur portable Galaxy Book 3 comprend un abonnement gratuit de deux mois à Adobe Lightroom.

Jusqu’à présent, nous n’avons que les prix et la disponibilité au Royaume-Uni. Le Galaxy Book 3 Pro commence à 1 299 £, tandis que le passage au Galaxy Book 3 Pro 360 vous coûtera au moins 1 549 £. Les deux sont disponibles en précommande aujourd’hui, avant leur sortie le 17 février. Il existe également un Galaxy Book 3 360 moins cher, qui coûte 1 099 £ ou plus.

Cependant, vous devrez attendre un peu plus longtemps pour le Galaxy Book 3 Ultra, qui a un prix de départ de 2 449£. Les précommandes seront mises en ligne le 14 février, avant la sortie le 22 février.

