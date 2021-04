Les nouvelles des ordinateurs portables Samsung ne cessent d’arriver ces jours-ci. Après avoir annoncé quatre ordinateurs portables hier et un autre aujourd’hui, Samsung devrait lancer un ordinateur portable Windows abordable avec un processeur ARM.

Le Samsung Galaxy Book Go fonctionne sur une puce Qualcomm Snapdragon 7c 8nm et la version ARM de Windows 10. La machine est sans ventilateur, dispose d’un écran LCD IPS de 14 pouces 1920x1080px, d’un LTE intégré, de 4 Go de RAM et d’un SSD de 128 Go.

L’écran n’est pas tactile et le boîtier est assez standard, afin de réduire les coûts. Cependant, Samsung s’est assuré que le Galaxy Book Go est conforme à la norme de durabilité Mil-810G, ce qui signifie que l’ordinateur portable peut résister à une chute de 1,2 m et est étanche à la poussière. L’ordinateur portable pèse 1,39 kg.





Samsung Galaxy Book Go

Il existe deux ports USB-C, l’un de la variété USB-A, une prise casque, un emplacement microSD et un emplacement SIM.

Les processeurs ARM sont généralement très efficaces, ce qui, en tandem avec la batterie de 42,3 Wh, devrait fournir une autonomie suffisante.







Sélection du port

La version ARM de Windows 10 a une mauvaise sélection d’applications natives et des antécédents moins bons en matière d’émulation d’applications x64. C’est vraiment un travail en cours et loin de la chose raffinée que sont les Mac M1 basés sur ARM.

Le Samsung Galaxy Book Go n’est pas encore sorti et il n’y a pas d’informations officielles sur la disponibilité de Samsung lui-même. Cependant, l’ordinateur portable sera lancé en Allemagne, au prix de 449 € et aux États-Unis pour 349 $ moins cher, mais sans LTE.

La source