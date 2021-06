Samsung Galaxy Book Go 14 pouces avec puce Snapdragon et 4G

Samsung a dévoilé aujourd’hui le dernier ajout à sa famille Galaxy dans l’ordinateur portable Galaxy Book Go. Conçu pour les « utilisateurs mobiles d’abord », l’ordinateur portable LCD 14 pouces fonctionne sur le nouveau processeur Qualcomm Snapdragon 7c Gen 2 et offre une connectivité LTE, avec des prix à partir de seulement 399 £ / 349 $ US.

Le Galaxy Book Go de 14 pouces avec Windows 10 sur ARM fonctionne au sein de l’écosystème Galaxy de téléphones, tablettes et appareils portables, offrant aux utilisateurs la possibilité d’envoyer des SMS, de passer des appels et de mettre en miroir des applications Android via Link to Windows et Microsoft votre téléphone. Le Book Go prend également en charge SmartThings et SmartThings Find pour une intégration supplémentaire dans la maison intelligente.

Côté connectivité, le Galaxy Book Go propose deux ports USB-C et un port USB 2.0, un lecteur de carte microSD et une entrée casque/micro. Une webcam 720p et un son Dolby Atmos sont également inclus.



Le Galaxy Book Go sera disponible avec 128 Go de stockage interne eUFS avec 4 Go de RAM pour 399 £ ou 8 Go de RAM pour 499 £. Plus tard cette année, les États-Unis obtiendront également une version 5G alimentée par la puce Snapdragon 8cx Gen 2 5G plus robuste. Samsung n’a pas encore confirmé les prix ni si le Royaume-Uni verra également la variante 5G. Le Galaxy Book Go avec LTE est disponible en précommande directement auprès de Samsung maintenant, avant la date de sortie du 10 juin, date à laquelle il sera disponible auprès des principaux détaillants britanniques. Articles connexes pour une lecture plus approfondie