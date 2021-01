Samsung a annoncé le lancement du Galaxy M02 en Inde le 2 février. Le smartphone fait partie de la rumeur depuis un certain temps, et actuellement, sa page dédiée sur le site Samsung India est également en ligne. En outre, le géant de la technologie sud-coréen a déclaré que le prix du prochain smartphone serait inférieur à 7000 Rs dans le pays. Comme son nom l’indique, le Galaxy M02 succède à la gamme Galaxy M01 qui a été introduite en Inde l’année dernière.

Notamment, Samsung avait également lancé les Galaxy M02 au Népal plus tôt ce mois-ci à environ 9 900 Rs, pour la seule variante de stockage de 4 Go de RAM et de 64 Go. D’autre part, le Samsung Galaxy M01 a été lancé dans le pays à Rs 8 999 pour l’option de stockage unique 3 Go de RAM + 32 Go et se vend actuellement à 7 499 Rs. Le Samsung Galaxy M02 sera lancé en Inde le 2 janvier à 13h00 IST. Notamment, le fabricant chinois de smartphones Poco lancera également son smartphone économique Poco M3 en Inde le même jour, à 12 heures (midi).

En termes de spécifications, la page dédiée Galaxy M02 sur le site Web de Samsung Inde révèle que le smartphone comporterait un écran V HD + Infinity de 6,5 pouces avec des cadres étroits. La société affirme que le grand écran sera idéal pour ceux qui aiment regarder des films et des vidéos sur leur smartphone. Pour assurer une alimentation durable pour un divertissement sans faille, le Galaxy M02 dispose d’une batterie de 5000 mAh.

Des rapports précédents ont également suggéré que le Galaxy M02 serait une version rebadgée du Galaxy A02 qui a été lancée en Europe en novembre dans des variantes de 3 Go + 32 Go et 6 Go + 128 Go. Il est également rapporté qu’il comporte le SoC Qualcomm Snapdragon 450 sous le capot, ainsi qu’une configuration à double caméra arrière avec un capteur principal de 13 mégapixels, un capteur de caméra selfie de 5 mégapixels et un port USB Type-C. En novembre 2020, le Samsung Galaxy M02 a également reçu la certification Indian Standards (BIS) avec le numéro de modèle SM-025F / DS où « DS » désigne une double carte SIM. Le même numéro de modèle était apparu sur le site Web de Geekbench, montrant Android 10 prêt à l’emploi et 3 Go de RAM.