Samsung Galaxy A82 5G apparaît sur Geekbench avec Snapdragon 855+

Il y a plus d’un mois, nous avons eu la première information concernant le successeur du Samsung Galaxy A80. Mis à part le numéro de modèle et le fait qu’il comportera un module de caméra original avec un mécanisme de rotation, il n’y avait rien d’autre dans le rapport.

Maintenant, nous avons le chipset, grâce à quelques listes Geekbench. Le numéro de modèle SM-A826S nous a aidés à identifier le téléphone comme étant le Galaxy A82 5G et à notre grande surprise, il comportera le SoC Snapdragon 855+ lancé à la fin de 2018.

La configuration qui a été testée fonctionne également sous Android 11 et est équipée de 6 Go de RAM. Nous attendrons plus de détails pour brosser un tableau plus complet.

La source