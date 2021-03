Le géant sud-coréen Samsung a lancé les smartphones de milieu de gamme Samsung Galaxy A52 et Galaxy A72 en Inde, quelques jours après le lancement mondial du smartphone. Les smartphones Samsung Galaxy de la série A ont été lancés dans quatre options de couleurs: noir impressionnant, bleu impressionnant, violet impressionnant et blanc impressionnant. Les trois smartphones sont livrés avec quatre caméras arrière, la prise en charge Dolby Atmos, la certification IP67 et plus de fonctionnalités.

Les deux smartphones sont également livrés avec un affichage du taux de rafraîchissement de 90 Hz. Le prix du Samsung Galaxy A52 est de 26499 Rs pour la variante de stockage de base 6B RAM + 128 Go et de Rs 27999 pour la variante de stockage 8 Go RAM + 128 Go. Le Samsung Galaxy A72, en revanche, est au prix de Rs. 34 999 pour la variante de stockage 8 Go de RAM + 128 Go, et la variante de stockage haut de gamme 8 Go de RAM + 256 Go est au prix de Rs. 37.999. Les clients peuvent également profiter des offres de lancement sur les nouveaux smartphones Samsung Galaxy de la série A, y compris un remboursement allant jusqu’à Rs 2000 sur les cartes de crédit HDFC Band, les cartes de débit et les transactions EMI pour le Galaxy A52 et jusqu’à Rs 3000 sur le Galaxy A72. Les clients peuvent également obtenir une remise en argent de 2000 INR et 1500 INR sur le Galaxy A72 et le Galaxy A52 respectivement sur les transactions EMI effectuées via Zest Money.

SPÉCIFICATIONS DU SAMSUNG GALAXY A52

Le Samsung Galaxy A52 est livré avec un écran Full HD + Super AMOLED Infinity-O de 6,5 pouces avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Le smartphone est alimenté par un SoC Qualcomm Snapdragon 720G octa-core, associé à 8 Go de RAM et jusqu’à 256 Go de stockage interne. Le smartphone est soutenu par une batterie de 4500 mAh. En termes d’optique, il existe une configuration de caméra arrière quadruple qui abrite un capteur principal de 64 mégapixels, un capteur secondaire de 12 mégapixels, un capteur de profondeur de 5 mégapixels et un macro shooter de 5 mégapixels. Il y a aussi une caméra selfie de 32 mégapixels à l’avant. En termes de connectivité, le Samsung Galaxy A52 dispose de la 4G, du Wi-Fi, du Bluetooth, du GPS / A-GPS et d’un port USB de type C.

SAMSUNG GALAXY A72

Le Samsung Galaxy A72 est livré avec un écran Full HD + Super AMOLED Infinity-O de 6,7 pouces avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Le smartphone est alimenté par un processeur octa core avec jusqu’à 8 Go de RAM et jusqu’à 256 Go de stockage interne, qui est extensible jusqu’à 1 To via une carte microSD. Il existe une configuration de caméra arrière quadruple sur le Samsung Galaxy A72 qui comprend un capteur principal de 64 mégapixels, un tireur ultra grand angle de 12 mégapixels, un tireur macro de 5 mégapixels et un téléobjectif de 8 mégapixels. Les options de connectivité du Samsung Galaxy A72 incluent la 4G, le Wi-Fi, le GPS / A-GPS et un port USB de type C. »