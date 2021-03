Samsung accueillera aujourd’hui le deuxième événement Galaxy Unpacked de cette année, où le géant sud-coréen de la technologie devrait dévoiler les nouveaux smartphones Samsung Galaxy A52 et Samsung Galaxy A72. Les deux téléphones font partie du moulin à rumeurs depuis un certain temps, et au moins l’un des appareils prendrait en charge la connectivité 5G. L’événement virtuel «Galaxy Awesome Unpacked» débutera à 10 h HE (19 h 30 IST). Samsung ne met pas en évidence les produits lancés aujourd’hui, bien que la promotion sur le thème « génial » soit similaire à la saveur que la société a donnée aux smartphones Galaxy de la série A de l’année dernière. Lors du premier événement Unpacked plus tôt cette année, Samsung avait dévoilé la série Galaxy S21.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy