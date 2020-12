Le Samsung Galaxy A72 est apparemment apparu sur le site Web de Geekbench. La liste met en évidence que le smartphone Samsung avec un processeur mobile Qualcomm octa-core cadencé à 1,80 GHz couplé à 8 Go de RAM. Auparavant, des rapports suggéraient que le Galaxy A72 aurait à la fois des options 4G et 5G, ainsi qu’un appareil photo principal de 64 mégapixels et un écran plat de 6,7 pouces avec une découpe perforée. Comme son nom l’indique, le Galaxy A72 succèderait au Galaxy A71 qui a fait ses débuts en décembre 2019.

La liste Geekbench montre son numéro de modèle SM-A725F qui, selon la rumeur, serait associé au Galaxy A72 4G. Le processeur est répertorié comme « atoll », ce qui serait le nom de code du SoC Octa-core Qualcomm Snapdragon 720G. Le site Web souligne en outre que le téléphone Samsung a atteint un score monocœur de 526 et un score multicœur de 1623. Notamment, les résultats sont assez similaires à ceux du Galaxy A52 4G, qui a également été récemment repéré sur le site Web d’analyse comparative avec le SoC Snapdragon 720G.

Plus tôt ce mois-ci, le pronostiqueur notable Steve Hemmerstoffer, populairement connu sous le nom d’OnLeaks, a partagé le rendu présumé du Galaxy A72 sur Voice. Les rendus mettent en évidence sa configuration de caméra arrière quadruple, sa découpe perforée pour la caméra selfie et sa prise casque 3,5 mm ainsi qu’un port USB-C en bas. Le pronostiqueur a ajouté que le téléphone mesurerait 165×77,4×8,1 mm et arborerait un écran de 6,7 pouces. Un rapport distinct de GalaxyClub la semaine dernière a déclaré que la configuration de la caméra arrière pourrait être fournie avec une caméra principale de 64 mégapixels avec prise en charge de la stabilisation optique de l’image (OIS). D’autres spécifications du smartphone restent floues pour le moment, et la société de technologie sud-coréenne n’a pas encore confirmé officiellement son développement.

Plus tôt cette année, il a été rapporté que Samsung se concentrerait sur des smartphones 5G plus abordables en 2021 pour des téléphones rivaux du même segment par OnePlus, Xiaomi et Vivo. Samsung propose un tas de smartphones 5G dans le cadre de sa série A à budget moyen, tels que le Galaxy A71 5G et le Galaxy A51 5G.