Samsung Galaxy A72 4G se rapproche du lancement en obtenant la certification NBTC

Le Samsung Galaxy A72 4G (SM-A725F / DS) dont nous entendons parler depuis longtemps s’est rapproché du lancement car il a été certifié par le NBTC de Thaïlande.

La liste sur le site Web de l’autorité de certification thaïlandaise n’inclut aucune spécification du Galaxy A72 4G, mais une fuite récente a révélé sa conception et ses spécifications complètes.

Selon cette fuite, le Samsung Galaxy A72 4G sera alimenté par le SoC Snapdragon 720G associé à 6 Go ou 8 Go de RAM. Le smartphone fonctionnera sous Android 11 et disposera de deux options de stockage: 128 Go et 256 Go. Il aura également un emplacement pour carte microSD pour une extension de stockage supplémentaire.

Le Galaxy A72 4G arborera un écran Super AMOLED 6,7 « FullHD + 90Hz avec un lecteur d’empreintes digitales en dessous et un trou de perforation au centre pour la caméra selfie 32MP. Le panneau arrière du smartphone abritera un appareil photo principal 64MP rejoint par un téléobjectif ultra-large 12MP, 8MP et des unités macro 2MP.

L’A72 4G sera classé IP67, sera disponible en quatre couleurs et sera livré avec une batterie de 5000 mAh chargée via un port USB-C. La FCC a révélé que le smartphone serait livré avec un adaptateur de 25 W.











Samsung Galaxy A72 4G

Nous n’avons encore rien entendu sur le Galaxy A72 de Samsung, mais un rapport récent a annoncé que le smartphone arriverait en Inde à la mi-mars. Cependant, comme les rendus officiels et les spécifications complètes du téléphone sont sortis, nous pensons que les Galaxy A72 4G et 5G seront annoncés ce mois-ci.

Le modèle de base de l’A72 4G avec 128 Go de stockage coûterait 449 € en Europe, tandis que la variante de 256 Go coûterait 509 €.

