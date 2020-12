Samsung devrait bientôt lancer son smartphone Galaxy A72, comme une multitude de rapports et de fuites l’ont suggéré à propos de l’existence du smartphone. Maintenant, le Samsung Galaxy A72 a été repéré dans une liste Geekbench avec le numéro de modèle SM-A725F, suggérant que le smartphone pourrait être alimenté par le chipset Snapdragon 720 de Qualcomm pour sa variante 4G. Un rapport récent a affirmé que le Samsung Galaxy A72 serait lancé dans les variantes 4G et 5G. Les rumeurs suggèrent également que le Samsung Galaxy A72 pourrait être équipé d’une caméra arrière principale de 64 mégapixels.

On pense que la liste Geekbench récemment repérée appartient à la variante 4G du Samsung Galaxy A72, ce qui laisse également entendre que le smartphone peut être livré avec 8 Go de RAM et Android 11 prêts à l’emploi. La liste Geekbench montre un score de référence unique de 526 points et un score multicœur de 1623 pour le prétendu smartphone de milieu de gamme répertorié avec un processeur Qualcomm, conformément aux rapports précédents. Le processeur est un autre nom de code «atoll» dans la liste, ce nom de code est associé au chipset Qualcomm Snapdragon 720G. Ces résultats Geekbench sont cependant similaires à ceux du Samsung Galaxy A52 4G qui a également été récemment repéré sur une liste Geekbench avec un chipset Qualcomm Snapdragon 720.

Le Samsung Galaxy A72 4G serait également livré avec une caméra arrière principale de 64 mégapixels dans une configuration à quatre caméras, qui était auparavant considérée comme une configuration à penta-caméra. Les rendus du smartphone ont également fait surface plus tôt ce mois-ci, grâce au pronostiqueur connu Steve Hemmerstoffer, qui a partagé les rendus sur son blog Voice.