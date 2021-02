Le Samsung Galaxy A72 dont nous entendons parler depuis l’année dernière aura des variantes 4G et 5G. On sait déjà à quoi ressemblera ce dernier, grâce aux rendus qui ont fui en décembre dernier. Nous examinons maintenant le Galaxy A72 4G qui est apparu dans les rendus officiels avec des spécifications complètes divulguées par le blog allemand WinFuture.

Le Galaxy A72 4G ressemble à son homologue 5G. Il dispose d’un écran Super AMOLED 6,7 « FullHD + 90Hz à l’avant, avec le panneau arrière abritant une configuration à quatre caméras, aligné dans le coin supérieur gauche.

Selon les rumeurs précédentes, le système de caméra comprenait des unités macro primaires de 64MP, 12MP ultrawide, 5MP de profondeur et 5MP, mais la nouvelle fuite contredit ce rapport car elle prétend que le smartphone comportera un téléobjectif 8MP (zoom 2x) et des caméras macro 2MP tout en conservant les caméras principales 64MP et ultrawide 12MP.







Galaxy A72 4G • Galaxy A72 5G (Source: OnLeaks)

Le Galaxy A72 4G sera livré avec un jeu de tir selfie de 32MP et comportera un lecteur d’empreintes digitales intégré pour l’authentification biométrique. Sous le capot, il disposera d’un SoC Snapdragon 720G, qui, selon Geekbench, sera associé à 8 Go de RAM. Mais la source dit qu’il y aura également un modèle de 6 Go de RAM.

Le smartphone démarrera Android 11 et aura deux options de stockage – 128 Go et 256 Go. Mais il aura également un emplacement pour carte microSD pour l’extension de stockage.

Le Galaxy A72 4G sera classé IP67 et l’ensemble du paquet sera alimenté par une batterie de 5000 mAh, chargée via un port USB-C. La source ne nous dit pas à quelle vitesse le Galaxy A72 4G se chargera, mais la FCC a révélé qu’il serait livré avec un adaptateur 25W.

Les rendus divulgués confirment que le Galaxy A72 4G sera disponible en au moins quatre couleurs, et la publication indique que son prix commencera à 449 € en Europe. Ce bit est conforme au portail allemand Idéalola liste de, qui avait le modèle 128 Go à 449 € et la variante 256 Go à 509 €.











Samsung Galaxy A72 4G

Nous découvrirons bientôt si ces informations sont correctes ou non, en voyant comment les images officielles du Galaxy A72 4G ont déjà fait surface.

La source (en allemand)