Samsung Galaxy A72 4G obtient le chipset Snapdragon 720G, confirme la console Google Play

Une fuite importante de la mi-février a détaillé le Samsung Galaxy A72 4G, maintenant l’appareil est apparu sur la console Google Play, ce qui donne une légitimité aux spécifications divulguées. Le GPC confirme que le téléphone sera alimenté par le chipset Snapdragon 720G.

Il sera équipé de 6 Go de RAM par défaut, mais nous avons également vu une version de 8 Go. Le téléphone sera lancé avec Android 11 et devrait recevoir 3 ans de mises à jour du système d’exploitation et 4 ans de correctifs de sécurité (tout comme l’A71 4G et l’A51 4G). Quoi qu’il en soit, nous envisageons probablement des options de stockage de 128 Go et 256 Go.







Samsung Galaxy A72 4G: image et spécifications de la console Google Play

Quant à l’écran, le GPC révèle qu’il aura une résolution de 1080p +. Les rumeurs fixent la taille à 6,7 pouces et nous pouvons voir un taux de rafraîchissement de 90 Hz. C’est pour la version 4G, il y aura également un Galaxy A72 5G (probablement basé sur le Snapdragon 750G) qui augmentera le taux de rafraîchissement à 120 Hz.

En regardant en arrière sur d’autres fuites, le téléphone devrait avoir un appareil photo principal de 64 MP, 12 MP ultra large, un téléobjectif de 8 MP (grossissement 2x) et une caméra macro 2 MP, la caméra frontale aura un capteur de 32 MP. Le téléphone doit avoir une résistance à la poussière et à l’eau IP67, une batterie de 5000 mAh et un chargeur de 25 W dans la boîte.

Selon des informations non confirmées, les modèles Galaxy A72 et A52 seront dévoilés en Inde plus tard ce mois-ci. Ils seront également disponibles en Europe où l’A72 4G devrait débuter à 450 €.

