La gamme Galaxy A de Samsung connaît un succès fulgurant depuis sa refonte il y a deux ans. Et cette année, la distance entre le Galaxy S21 + premium et le Galaxy A72 est plus petite que jamais.

Le Galaxy A72 dispose d’un écran AMOLED à taux de rafraîchissement élevé, de haut-parleurs stéréo, d’une protection IP68, d’une caméra quadruple et d’une grosse batterie – il existe un package sans compromis si nous en avons jamais vu un.

https://www.youtube.com/watch?v=lkauwNNmdL8Galaxy

Nous avons le Galaxy A72 4G alimenté par Snapdragon 720G au bureau aujourd’hui. Il est livré avec un chargeur 25W et un câble USB. Nous souhaitons cependant que Samsung propose un étui avec ses téléphones de la série Galaxy A, mais il y a de fortes chances que nous n’ayons même pas de chargeur l’année prochaine, nous ne retenons donc pas notre souffle.

Mais en ce qui concerne les téléphones sans étui, le Galaxy A72 est sans aucun doute l’un des plus beaux. Si vous renoncez au modèle noir brillant, vous aurez un joli téléphone au fini mat en blanc, violet ou ce bleu impressionnant.

Le cadre est plus brillant que le panneau arrière, ce qui enlève un peu l’attrait, mais la sensation du Galaxy A72 dans la main est tout simplement charmante.

Cependant, c’est un gros téléphone, alors réfléchissez bien à votre confort – une option plus petite serait le Galaxy A52 4G, qui a un cadre global plus court et plus étroit et des spécifications correspondantes.

Mais devenir grand vous offre un grand écran. Dans ce cas, il s’agit d’un superbe Super AMOLED de 6,7 pouces avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Le Galaxy A52 5G, quant à lui, bénéficie d’un écran 120 Hz plus rapide, ainsi que d’un chipset Snapdragon 750G plus rapide. Nous nous attendons pleinement à voir un Galaxy A72 5G avec les mêmes spécifications plus tard.

La configuration de la caméra couvre toutes les bases avec une caméra principale 64MP, un vivaneau ultra-large 12MP et une unité de zoom 8MP 3x. Vous obtenez également un vivaneau de macro 5MP en prime.

Une batterie de 5000 mAh avec une charge de 25 W, ce qui devrait offrir une autonomie suffisante. Nous discuterons de tout cela et plus encore dans notre examen complet, restez à l’écoute!