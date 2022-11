Samsung Galaxy A71 et F62 sont les derniers à recevoir la mise à jour One UI 5 avec Android 13

Samsung a publié des mises à jour Android 13 à gauche et à droite au cours des dernières semaines à un rythme apparemment imparable, et nous arrivons maintenant à un point où plusieurs nouveaux modèles de téléphones reçoivent le nouveau logiciel le même jour.

Exemple : aujourd’hui, la mise à jour de One UI 5 basée sur Android 13 a commencé à être déployée sur deux combinés qui n’ont pas eu le plaisir de la goûter jusqu’à présent. Nous parlons du Galaxy A71 (4G) et du Galaxy F62.

Galaxy A71

Le premier voit la mise à jour se déployer en Pologne jusqu’à présent, mais comme toujours, elle devrait s’étendre à d’autres pays et territoires (au moins en Europe) très bientôt si aucun problème flagrant n’est trouvé. Le nouveau numéro de build est A715FXXU8DVK1, et la mise à jour arrive avec le niveau de correctif de sécurité d’octobre 2022. Ce n’est évidemment pas courant, mais c’est comme ça.

En Inde, le Galaxy F62 reçoit la version E625FDDU2CVK2, et celui-ci a le niveau de correctif de sécurité de novembre 2022 toujours en vigueur. Comme le F62 est un appareil exclusif à l’Inde et exclusif à Flipkart, ce déploiement ne va pas s’étendre à d’autres pays ou territoires.

Que vous soyez en Pologne (ou en Europe plus généralement) et que vous possédiez un Galaxy A71, ou en Inde et que vous possédiez un Galaxy F62, si vous êtes impatient, vous pouvez procéder de la même manière : allez dans Paramètres > Mise à jour logicielle et appuyez sur Télécharger et installer. Peut-être avez-vous de la chance et un cadeau de taille One UI 5 vous attend. Sinon, ne vous inquiétez pas car il n’y aura probablement plus beaucoup à attendre – quelques jours, très probablement – jusqu’à ce que les déploiements atteignent toutes les unités là-bas dans la nature.

