Samsung Galaxy A55 : rumeurs sur la date de sortie, le prix et les spécifications

La série Galaxy A50 de Samsung est à l’avant-garde de toutes les meilleures listes de téléphones de milieu de gamme depuis des années maintenant. Même si la société a trébuché avec le modèle A53, le Galaxy A54 est encore une fois l’un des meilleurs téléphones de milieu de gamme que vous puissiez acheter.

Il n’est donc pas surprenant que chaque année, les fans de Samsung attendent avec impatience la nouvelle version du téléphone. Le package de Samsung offre tout : d’excellents appareils photo, d’excellents écrans et un long support logiciel. Et le tout à un prix beaucoup plus abordable que ses téléphones phares de la série S.

Le problème avec un nouveau téléphone qui sort chaque année est de savoir s’il faut acheter le modèle actuel ou attendre un peu et obtenir le nouveau. Au moment où j’écris ces lignes, nous sommes pratiquement au milieu de cette période de 12 mois, qui est exactement le moment où il est le plus difficile de prendre cette décision.

Cependant, les rumeurs concernant l’A55 de Samsung sont assez rares pour le moment. Néanmoins, voici tout ce que nous savons et certaines choses que nous attendons du prochain téléphone.

Quand sortira le Samsung Galaxy A55 ?

Les téléphones Galaxy de la série A sont généralement commercialisés au début de l’année, à la fin du premier trimestre. Il n’est donc pas surprenant que nous n’ayons toujours aucune information officielle sur les modèles 2024.

Cependant, le calendrier de Samsung avec la série a été comme sur des roulettes, et nous n’avons aucune raison de penser que cela changera cette fois-ci. Voici les dates de lancement de certaines des générations récentes :

Galaxie A54 – 15 mars 2023

Galaxie A53 – 17 mars 2022

Galaxie A52 – 17 mars 2021

Comme vous pouvez le constater, ces dates de sortie sont à quelques jours d’intervalle. On peut donc affirmer sans se tromper que le Samsung Galaxy A55 sortira également dans les délais, vers la mi-mars 2024.

Combien coûtera le Samsung Galaxy A55 ?

Bien sûr, comme le jour de sortie est encore assez loin, nous ne pouvons pas dire avec certitude combien coûtera exactement le nouveau téléphone, surtout compte tenu de la hausse des prix partout en ce moment. Cependant, en regardant les générations précédentes, nous pouvons au moins faire une supposition éclairée :

Galaxy A54 : 449 $/449 £

Galaxy A53 : 449 $/399 £

Galaxy A52 : 499 $/399 £

Comme vous pouvez le constater, le prix a légèrement fluctué au fil des années. Cependant, sachant comment Samsung positionne la série dans le milieu de gamme, nous nous attendons à ce que son prix soit inférieur à 500 $/500 £.

Quelles spécifications et fonctionnalités le Samsung Galaxy A55 aura-t-il ?

Encore une fois, Samsung n’a pas encore publié de détails sur le Galaxy A55. Cependant, cela n’a pas empêché les rumeurs de se répandre sur Internet, mais il faut admettre que jusqu’à présent, elles sont rares. Voici ce que nous avons vu jusqu’à présent.

Conception

Aucune information solide sur le design du Galaxy A55 n’a fait surface. Cependant, dans ce département, nous ne nous attendons pas à de grands changements. Le Galaxy A54 a subi un changement de conception important, et il semble que Samsung s’en tiendra probablement également à un langage de conception similaire pour la prochaine génération de téléphones. Cela signifie qu’en ce qui concerne l’apparence du Galaxy A55, nous verrons des modifications mineures ici et là plutôt qu’une refonte complète.

Afficher

Encore une fois, il n’y a pas de rumeurs solides sur les spécifications de l’écran du Galaxy A55. Sachant à quel point l’écran du Galaxy A54 est déjà performant – avec sa gloire AMOLED 120 Hz – il n’y a pratiquement rien à faire de mieux ici. Donc, si Samsung s’en tient à ses positions, personne ne devrait être déçu.

Performance

Les performances de la série Galaxy A50 ont probablement été l’élément le plus controversé. Pendant deux ans, avec les Galaxy A52 et A53, Samsung a utilisé une puce Exynos 1280, très sous-alimentée par rapport à la concurrence (et, pour couronner le tout, n’était pas la meilleure en termes d’efficacité énergétique).

Avec le Galaxy A54, le constructeur coréen a opté pour une version plus récente : Exynos 1380. Ce n’était pas le plus performant de sa catégorie, mais il s’agissait d’une amélioration significative par rapport à son prédécesseur, il a donc été globalement accueilli favorablement, même si de nombreuses personnes comptaient. sur un passage aux puces Qualcomm.

Il semble que Samsung soit catégorique quant à l’utilisation de ses puces internes dans les téléphones de milieu de gamme et il semble qu’il envisage d’équiper le Galaxy A55 du prochain Exynos 1480. Ces informations proviennent de GalaxyClub.nl et sont basées sur le dernier fuite de nom de code.

Selon la source, Samsung teste déjà un Galaxy A55 équipé d’un processeur portant la désignation de modèle S5E8845. Nous pensons qu’il s’agit de l’Exynos 1480, car les générations précédentes de ce processeur avaient des désignations de modèle très similaires : S5E8835 pour Exynos 1380 et S5E8825 pour Exynos 1280.

Nous ne savons pas encore quelles améliorations la nouvelle puce apportera, mais il n’est pas nécessaire d’être un génie de la technologie pour prédire qu’elle se concentrera à la fois sur l’efficacité énergétique et les performances, avec probablement également quelques améliorations de l’IA et de l’apprentissage automatique. Il faudra cependant attendre de voir quelques repères pour en être sûr.

Appareils photo

La même source de GalaxyClub.nl affirme que le Galaxy A55 n’apportera rien de nouveau en ce qui concerne les caméras. Certes, les photos du Galaxy A54 sont déjà excellentes pour le prix, donc s’en tenir au package du modèle précédent n’est peut-être pas une mauvaise décision, surtout si Samsung les utilise dans le logiciel.

Ce qui est plus décevant, ce sont les nouvelles – ou leur absence – concernant la caméra frontale. Il semble que le Galaxy A55 utilisera à nouveau le même capteur de caméra frontale de 32 MP. Pire encore, il s’agit du même capteur qui est apparu pour la première fois dans le Galaxy A51, il y a près de quatre ans maintenant. Un rappel, s’il en fallait, qu’il ne s’agit pas d’un téléphone phare.

Batterie et chargement

Il n’y a aucune information sur la batterie et l’état de charge du Samsung Galaxy A55. Nous nous attendons à ce qu’il ne diffère pas beaucoup du modèle précédent, ce qui signifie une batterie de 5 000 mAh et des vitesses de charge peu impressionnantes – probablement encore une fois autour de 25 W.

Logiciel

Sans aucun doute, le Galaxy A55 fonctionnera directement sous Android 14, avec OneUI 6 de Samsung. Cela apportera des améliorations intéressantes à l’écosystème de Samsung. De plus, vous devez également vous attendre à un excellent support logiciel, avec quatre mises à jour Android majeures pour le Galaxy A55.

Vous ne pouvez pas attendre jusqu’en mars ? Alors pourquoi ne pas parcourir nos recommandations des meilleurs téléphones Android.