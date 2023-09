Samsung Galaxy A54 vs Galaxy S23 : quel téléphone devriez-vous acheter

Comme chaque année, Samsung a lancé de nombreux nouveaux smartphones en 2023, chacun s’adressant à une personne légèrement différente.

Tout d’abord, les appareils phares de la série Galaxy S ont été dévoilés, dont le « produit phare d’entrée de gamme » Galaxy S23 et, un mois plus tard, le Galaxy A54, moins cher mais extrêmement prometteur, a également été mis en vente.

Compte tenu de leurs spécifications, le Galaxy S23 est supérieur à tous égards. Mais en termes de valeur, le Galaxy A54 est-il le meilleur achat ? Avec un bond de performances significatif par rapport à son prédécesseur, vous pourriez bien être surpris de ce dont le téléphone moins cher est capable.

Voici comment les deux modèles fonctionnent au quotidien et lequel vous devriez acheter.

Différences entre le Galaxy A54 et le Galaxy S23

Galaxie A54 Chris Martin / Fonderie

En ce qui concerne le design, Samsung a fait tapis cette année en faisant en sorte que l’A54 ressemble étroitement au téléphone phare S23. Il s’agit d’un changement important par rapport au look établi de la série Galaxy A qui nous accompagne depuis quelques années.

Ainsi, à première vue, ces deux téléphones semblent remarquablement similaires. Il est intéressant de noter qu’ils ont presque exactement la même taille et le même poids, malgré plusieurs différences physiques.

Le Galaxy A54 dispose d’un Écran 6,4 pouces, tandis que le Galaxy S23 propose un Écran 6,2 pouces. Même si ce dernier ne semble pas beaucoup plus petit, il est en réalité nettement plus compact.

Galaxie S23 Chris Martin

Cela peut sembler une différence insignifiante, mais l’emplacement des boutons d’alimentation et de volume sur l’A54 est considérablement plus bas, ce qui les rend beaucoup plus faciles à appuyer.

Cependant, les distinctions les plus importantes que vous remarquerez immédiatement sont le choix des matériaux et un cadre plus grand autour de l’écran de l’A54. Le S23 dégage une sensation haut de gamme avec ses bords en aluminium, tandis que le cadre en plastique de l’A54 révèle sa nature plus économique. Mais lancez-y une affaire et cet inconvénient est bel et bien caché.

Il convient également de mentionner que la série Galaxy A a désormais un dos en verre, mais celui-ci est sans aucun doute de qualité inférieure par rapport à son homologue phare.

Encore une fois, étant donné que presque tout le monde protégera son téléphone avec une coque, ces différences matérielles ne posent essentiellement aucun problème.

Galaxie A54 Chris Martin / Fonderie

En termes de performances, les deux téléphones disposent de processeurs différents. Le Galaxy A54 a obtenu un score de 2852 dans notre test Geekbench 5 Multi-core, tandis que le S23 l’a presque doublé avec un score de 5001.

Qu’est-ce que cela signifie? Eh bien, sur l’A54, vous remarquerez des bégaiements et des ralentissements occasionnels, tandis que le S23 gère de manière transparente presque toutes les tâches. Ce n’est cependant pas un problème pour l’A54 : les deux téléphones fonctionnent bien pour un usage quotidien. Gardez simplement à l’esprit que l’A54 n’a pas vraiment la puissance nécessaire pour les jeux exigeants. Tant que les jeux « sérieux » ne sont pas votre priorité, cela n’a aucune importance.

Galaxie S23 Chris Martin

Ces deux téléphones sont équipés de capteurs d’empreintes digitales et de systèmes de reconnaissance faciale performants qui fonctionnent de manière cohérente et fiable. Cependant, le S23 a ici le dessus, vous permettant d’appuyer avec votre doigt sur le capteur pour une reconnaissance plus rapide, tandis que l’A54 prend un moment plus long à s’enregistrer. Cela s’applique également à la fonction de reconnaissance faciale.

Il convient également de noter que malgré un taux de rafraîchissement de 120 Hz sur leurs écrans, l’A54 semble légèrement moins fluide lors du défilement sur les réseaux sociaux. Cependant, regarder des vidéos YouTube et d’autres contenus sur l’A54 est assez agréable, et les décalages occasionnels sont plus qu’acceptables pour le prix.

Galaxie A54 Chris Martin / Fonderie

Le Galaxy A54 a un indice IP67 (par rapport à l’indice IP68 du S23), une configuration comparable à deux haut-parleurs et, mis à part le manque de chargement sans fil dans les platines Samsung, il offre presque tout ce que One UI 5 a à offrir, y compris des fonctionnalités telles que Quick Share et Smart View de Samsung.

En ce qui concerne la durée de vie de la batterie, aucun des deux téléphones n’est parmi les meilleurs smartphones en matière d’autonomie, mais peut vous aider à passer la journée avec environ 10 à 20 % d’énergie restante avec une utilisation mixte. Cependant, le S23 est plus susceptible d’étendre cela en raison de son processeur plus efficace, malgré une batterie plus petite.

Galaxie S23 Chris Martin

Concernant les appareils photo, vous pouvez une fois de plus voir où va cet argent supplémentaire avec le S23, qui bénéficie d’une excellente stabilisation d’image. En revanche, les vidéos prises avec l’A54 sont beaucoup plus bancales.

Le Galaxy S23 est également en tête dans le domaine du zoom, car il dispose d’un objectif à zoom optique 3x qui vous permet de zoomer numériquement jusqu’à 30 fois, tandis que le zoom numérique maximum 10 fois de l’A54 a du mal à capturer les détails distants.

Mais si vous recherchez simplement un bon appareil photo compact qui prend de bonnes photos, l’A54 offre d’excellents résultats avec son objectif principal, en plus de l’objectif ultra-large pour de superbes photos de paysages. L’A54 dispose également d’un objectif macro pour prendre des photos en gros plan, une fonctionnalité qui manque sur le S23, mais qui ne fait pas de l’A54 le meilleur achat.

Pour en savoir plus sur les capacités photographiques et les photos, lisez nos critiques des Galaxy A54 et Galaxy S23.

Prix ​​et disponibilité

Galaxie A54 Chris Martin / Fonderie

Vous pouvez acheter le Galaxy A54 directement auprès de Samsung pour 449 $/449 £, ce qui vous donne 6 Go de RAM et 128 Go de stockage. Si vous habitez au Royaume-Uni, vous pouvez également opter pour une variante 8 Go/256 Go qui coûte 499 £. Les deux offrent la possibilité d’ajouter une carte microSD jusqu’à 1 To. Malheureusement, les acheteurs américains n’obtiennent que le modèle de base.

Découvrez où acheter le Galaxy A54 dans notre guide séparé.

Galaxie S23 Chris Martin

Le Galaxy S23 est également disponible directement auprès de Samsung et son prix commence à 799 $/849 £ pour 8 Go de RAM et 128 Go de stockage. Vous pouvez également obtenir un modèle 8 Go/256 Go pour 859 $/899 £. Quoi qu’il en soit, vous disposez de 8 Go de RAM et il n’y a pas d’emplacement pour carte SD pour ajouter du stockage.

Lisez notre guide où acheter le Samsung Galaxy S23, si vous souhaitez l’obtenir au meilleur prix possible.

Verdict

Galaxie A54 Chris Martin / Fonderie

Tout bien considéré, le Galaxy A54 est un téléphone de milieu de gamme bien équipé et l’un des meilleurs smartphones Samsung. Le S23, tout en tenant toutes ses promesses, est une pilule plus difficile à avaler à deux fois son prix. Le Galaxy A54 a une apparence, une sensation et des performances étonnamment similaires au S23 dans une utilisation quotidienne, et pour cette raison, il gagne dans cette bataille.

C’est particulièrement vrai si vous recherchez un bon rapport qualité-prix. Le Galaxy S23 ne l’est pas mauvais valeur, mais pour la plupart des gens, l’A54 est plus que suffisant. Bien sûr, cela vaut toujours la peine de vérifier les dernières offres (comme nous l’avons dit ci-dessus) car comme presque tous les téléphones Samsung, le S23 peut être trouvé moins cher que son prix de lancement d’origine.

Bien sûr, si le prix ne vous importe pas, le Galaxy S23 est celui qu’il vous faut.

N’oubliez pas de consulter également notre tour d’horizon des meilleurs téléphones si vous souhaitez plus de recommandations sur ce qu’il faut acheter.

Spécifications

Samsung Galaxy A54 :

Android 13 avec One UI 5.1

AMOLED 6,4 pouces, 2340 x 1080, 120 Hz, rapport 19,5:9

Jeu de puces Exynos 1380

6/8 Go de RAM

128/256 Go de stockage (extensible via microSD)

Appareils photo: Caméra principale 50Mp f/1.8 OIS 12Mp f/2.2 ultra-large Macro 5Mp f/2.4 Caméra selfie 32Mp f/2.2

Double SIM/microSD

Haut-parleurs stéréo

NFC

GPS

Bluetooth5.3

Wi-Fi 6

Capteur d’empreintes digitales sous l’écran

Batterie 5000mAh

Chargement filaire 25 W

Port de chargement USB-C

158,2 x 76,7 x 8,2 mm

202g

SamsungGalaxy S23 :