Samsung Galaxy A54 vs Galaxy A14 : quelle est la différence ?

Dans ce comparatif, nous nous penchons sur le Samsung Galaxy A54 et le Galaxy A14, le plus cher et le moins cher des représentants de la dernière série Galaxy A.

De la qualité d’affichage aux performances et aux capacités de l’appareil photo, nous analysons les caractéristiques et les nuances de chaque téléphone pour vous aider à déterminer lequel mérite une place dans votre poche.

Différences entre le Galaxy A54 et le Galaxy A14

Galaxie A54 Chris Martin / Fonderie

En commençant par le design, le Galaxy A54 et le Galaxy A14 partagent une similitude notable, présentant trois anneaux de caméra distincts et adoptant une palette de couleurs pastel douces. De plus, les deux téléphones sont construits avec un cadre en plastique, mais seul le A54 est doté d’un indice IP67, indiquant sa résistance à la poussière et à l’eau. L’A14 opte également pour le plastique pour sa coque arrière, tandis que l’A54 franchit un pas en avant avec l’utilisation du Gorilla Glass 5 de qualité supérieure.

Les tailles d’écran de ces deux téléphones sont assez similaires, même si l’A14 est légèrement plus grand. Il dispose d’un écran LCD de 6,6 pouces, tandis que l’A54 dispose d’un écran Super AMOLED de 6,4 pouces légèrement plus petit. Sur le papier, ils peuvent sembler assez semblables, mais en réalité, vous remarquerez des différences significatives au niveau de la qualité de l’écran et des angles de vision.

L’A54 se distingue par son écran plus lumineux et sa meilleure expérience visuelle globale. De plus, vous observerez une lunette légèrement plus grande en haut et en bas de l’A14 par rapport à l’A54. Cependant, il convient de noter que l’écran de l’A14 fonctionne mieux que prévu pour un téléphone bon marché lorsque vous regardez des vidéos Netflix ou YouTube.

Il existe également des différences dans les scanners d’empreintes digitales. L’A14 en dispose d’un plus lent situé sur le bouton d’alimentation, tandis que l’A54 excelle avec son scanner à l’écran plus rapide.

Galaxie A14 Hannah Cowton / Fonderie

Concernant le logiciel, les deux téléphones fonctionnent sous Android 13 avec One UI 5 de Samsung en plus. De plus, l’A54 offre quatre ans de mises à jour logicielles majeures, tandis que l’A14 n’en offre que deux ans.

En termes de performances, l’A54 surpasse largement l’A14. L’A54 a obtenu un score de 2 852 dans notre test Geekbench 5 Multi-core, soit environ le double des performances de l’A14, qui a obtenu un score de 1 321. Même si vous ne le percevez peut-être pas comme deux fois les performances dans la vie de tous les jours, l’A14 peut sembler un peu lent ou plus lent. dans le chargement des choses par rapport à l’A54.

Si vous privilégiez les performances, l’A54 est le choix évident. Il charge les jeux plus rapidement, offre de meilleurs graphismes et des fréquences d’images plus élevées. Bien que l’A14 puisse gérer les jeux populaires, il ne peut pas offrir une expérience de jeu aussi fluide que l’A54.

Galaxie A54 Chris Martin / Fonderie

En termes d’autonomie de la batterie, les deux téléphones fonctionnent admirablement, durant facilement une journée complète avec 4 à 5 heures de temps d’écran. Néanmoins, l’A54 offre une durée de vie de la batterie plus longue et une charge plus rapide. En utilisant notre propre brique de chargement (puisque Samsung n’en fournit pas), l’A54 s’est chargé à 16 % en 15 minutes et a atteint 31 % en 30 minutes. En revanche, l’A14 n’a réussi à atteindre 21% qu’en une demi-heure.

L’A14 est livré avec une prise casque, une fonctionnalité introuvable sur l’A54. Cependant, la plupart des gens utilisent désormais de véritables écouteurs sans fil, ce n’est donc peut-être pas un facteur significatif. De plus, les haut-parleurs stéréo sont un peu plus puissants sur l’A54 puisque l’A14 n’a qu’un seul haut-parleur inférieur.

Galaxie A14 Hannah Cowton / Fonderie

En ce qui concerne la configuration de la caméra, ces deux téléphones disposent d’une triple caméra à l’arrière, avec un objectif principal partagé de 50 Mp. Cependant, l’A54 se distingue avec un objectif ultra grand-angle de 12 Mp et un objectif macro de 5 Mp, tandis que l’A14 est à la traîne avec seulement des objectifs macro et de profondeur de 2 Mp.

En passant aux caméras frontales, vous observerez un autre contraste substantiel. L’A14 intègre un appareil photo de type larme de 13 Mp, tandis que l’A54 opte pour un appareil photo de type perforateur de 32 Mp. En conséquence, vous pouvez vous attendre à une qualité photo légèrement supérieure de la part de l’A54, et il prend même en charge la prise de vue jusqu’en 4K à 30 ips, alors que l’A14 est limité à 1080p.

Prix ​​et disponibilité

Vous pouvez acheter le Galaxy A54 directement auprès de Samsung pour 449 $/449 £, ce qui vous donne 6 Go de RAM et 128 Go de stockage. Si vous habitez au Royaume-Uni, vous pouvez également opter pour une variante 8 Go/256 Go qui coûte 499 £. Les deux offrent la possibilité d’ajouter une carte microSD jusqu’à 1 To. Malheureusement, les acheteurs américains n’obtiennent que le modèle de base.

Il est également disponible sur divers sites, notamment Amazon, John lewis, Trèset Currys. Découvrez où acheter le Galaxy A54 dans notre guide séparé.

Découvrez également d’autres concurrents dans notre meilleur tableau de téléphones de milieu de gamme.

Le Samsung Galaxy A14 est disponible pour 150 $/179 £. Aux États-Unis, la version 4G ne peut être achetée qu’en tant qu’appareil déverrouillé via Amazon. Au Royaume-Uni, il est disponible auprès de Samsung, Amazon et Currys.

Si vous êtes intéressé par la version 5G, elle est actuellement au prix de 199,99 $/219,99 £. Aux États-Unis, ce modèle est plus largement accessible, avec des options d’achat auprès de Samsung, Amazon, Walmartet Meilleur achat. Il peut être acheté auprès de Samsung, Amazon et Currys au Royaume-Uni.

Consultez notre tableau des meilleurs téléphones économiques pour plus de choix.

Au moment de choisir entre les modèles 4G et 5G, il existe quelques distinctions clés. Premièrement, la version 5G remplace l’objectif grand angle par un capteur de profondeur de 2 Mp. De plus, la version 5G au Royaume-Uni est alimentée par le chipset MediaTek Dimensity 700 légèrement plus robuste, offrant des performances légèrement meilleures. De plus, le taux de rafraîchissement de 90 Hz sur le modèle 5G contribue à une expérience visuelle plus fluide.

Galaxie A14 Hannah Cowton / Fonderie

Verdict

Il y a certaines choses un peu plus proches que vous ne le pensez entre ces deux téléphones abordables, mais il n’y a aucun doute sur celui qui est le gagnant ici. L’A54 sera certainement le meilleur téléphone à tous égards, mais l’A14 pourrait être juste assez bon pour certaines personnes et est beaucoup moins cher.

Bien que les performances, l’affichage, la durée de vie de la batterie et les capacités photo et vidéo soient meilleurs sur l’A54, le modèle moins cher offre un bon rapport qualité-prix et ne constitue pas un gros inconvénient par rapport à son frère plus cher.

Il offre toujours l’expérience du téléphone Samsung sans le prix élevé si vous êtes d’accord avec les compromis.

Galaxie A54 Chris Martin / Fonderie

Spécifications

Samsung Galaxy A54 :

Android 13 avec One UI 5.1

AMOLED 6,4 pouces, 2340 x 1080, 120 Hz, rapport 19,5:9

Jeu de puces Exynos 1380

6/8 Go de RAM

128/256 Go de stockage (extensible via microSD)

Appareils photo: Caméra principale 50Mp f/1.8 OIS 12Mp f/2.2 ultra-large Macro 5Mp f/2.4 Caméra selfie 32Mp f/2.2

Double SIM/microSD

Haut-parleurs stéréo

NFC

GPS

Bluetooth5.3

Wi-Fi 6

Capteur d’empreintes digitales sous l’écran

Batterie 5000mAh

Chargement filaire 25 W

Port de chargement USB-C

158,2 x 76,7 x 8,2 mm

202g

SamsungGalaxy A14 :