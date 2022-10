Samsung Galaxy A54 obtient un appareil photo principal de 50MP

Un nouveau rapport de GalaxieClub, qui a de solides antécédents de fuites liées à Samsung, suggère que le prochain Galaxy A54 comportera un appareil photo principal de 50 MP. Malheureusement, aucun autre détail n’a été fourni dans ce rapport, à l’exception du nombre de mégapixels.

Au début, cela suggérerait une rétrogradation de l’appareil photo étant donné que les Galaxy A52 et A53 disposent tous deux d’appareils photo principaux de 64MP. Mais comme nous le savons tous, le nombre de mégapixels n’est pas tout et le passage à un capteur 50MP pourrait signaler une mise à niveau.

Le capteur 64MP actuel utilisé dans les Galaxy A52 et A53 n’est pas particulièrement grand. Et la politique de Samsung consistant à inclure des fonctionnalités haut de gamme dans certains de ses smartphones Galaxy A pourrait signifier que l’A54 arborera un capteur principal 50MP plus grand et plus performant. L’appareil pourrait très bien utiliser le même appareil photo que les Galaxy S22 et S22+, mais ce ne sont que des spéculations.

Le Galaxy A53 a encore environ six mois avant la fin de son cycle de vie, nous en entendrons donc sûrement plus sur l’A54 à l’approche de la date de sortie.

La source (en néerlandais)