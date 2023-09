Samsung Galaxy A54 contre Xiaomi Poco F5

Introduction

Bien qu’il soit toujours très amusant d’examiner les smartphones phares et de s’émerveiller devant leurs points forts technologiques, la réalité est que la plupart des gens finiront par acheter un appareil de milieu de gamme plus abordable. Ce sont les midrangers qui déplacent les volumes sur le marché actuel, et les choses peuvent naturellement devenir très compétitives.

Cela est particulièrement vrai dans la fourchette de prix très disputée d’environ 300 à 400 €, où se font concurrence le Samsung Galaxy A54 et le Xiaomi Poco F5. Les deux sont d’excellents téléphones sur papier, chacun avec ses propres points forts. De plus, les deux appareils semblent être facilement disponibles sur la plupart des marchés du monde.

Et bien que l’A54 soit clairement le gagnant en termes de popularité, du moins selon nos pages de spécifications, il y a beaucoup plus à explorer dans cette comparaison. Vérifiez comment leurs fiches techniques complètes se comparent ou consultez l’évaluation de notre éditeur ci-dessous.

Comparaison des tailles

Les deux téléphones sont à peu près de taille similaire, bien que le Poco F5 ait clairement l’avantage en termes de taille par rapport au Galaxy A54. Il arbore un écran 20:9 de 6,67 pouces, contre celui du Galaxy de 6,4 pouces, 19,5:9. Malgré cela, le Poco F5 n’est pas radicalement plus grand que le Galaxy A54, mesurant 161,1 mm, contre 158,2 mm pour le Samsung.

Le Galaxy A54 est cependant légèrement plus large et plus épais que le Poco F5 – 76,7 mm, contre 75 mm et 8,2 mm d’épaisseur, contre 7,9 mm, respectivement. Sans compter que les deux appareils utilisent des batteries de la même taille, soit 5 000 mAh.

Malgré son écran plus grand, le Poco F5 est nettement plus léger que le Galaxy A54. Il pèse 181 grammes, contre 202 grammes pour le Samsung. Une faille importante dans la différence vient peut-être du fait que le Galaxy A54 est doté d’un dos Gorilla Glass 5, qui pèse plus que le panneau arrière en plastique du Poco F5.







En parlant de matériaux et de qualité de fabrication, le Poco F5 dispose également d’une vitre frontale Gorilla Glass 5, et les deux appareils arborent un cadre central en plastique.

Cependant, le Galaxy A54 a cet indice IP67 tant convoité, tandis que le Poco est limité à un indice IP53 beaucoup plus basique.

Comparaison d’affichage

Comme déjà mentionné, les deux téléphones présentent une différence notable en termes de taille d’affichage. Le Galaxy A54 est plus compact, avec une diagonale de 6,4 pouces et un format d’image de 19,5:9. Pendant ce temps, le Poco F5 affiche un solide 6,67 pouces avec un rapport hauteur/largeur de 20:9.

Les deux écrans ont une résolution FullHD+ et semblent très comparables en termes de netteté. Les deux téléphones parviennent à se rapprocher très près de la barre des 1 000 nits lors de nos tests en termes de luminosité maximale. Cela les rend tout aussi performants, même dans des conditions extérieures lumineuses.

Une luminosité maximale est cruciale pour la lecture HDR ; les deux téléphones prennent en charge le HDR sur leurs écrans. Le Poco F5 est légèrement supérieur au Galaxy A54 dans cette catégorie car il prend en charge Dolby Vision en plus des normes HDR10 et HDR10+ auxquelles les deux téléphones répondent.

Samsung jouit d’une solide réputation en matière de précision et de reproduction des couleurs. L’A54 ne déçoit pas dans ce département, se débrouillant particulièrement bien avec l’espace colorimétrique sRGB. Le Poco F5 n’est pas loin en termes de précision, et il a l’avantage évident d’offrir une dalle 12 bits par rapport à celle de Samsung 8 bits. Cela signifie moins de bandes de couleurs dans certaines images exigeantes.

Les deux téléphones prennent en charge un taux de rafraîchissement maximum de 120 Hz et gèrent assez bien le changement automatique du taux de rafraîchissement pour équilibrer la fluidité et l’endurance de la batterie.

Vie de la batterie

Le Galaxy A54 et le Poco F5 sont tous deux équipés de lourdes batteries de 5 000 mAh. La paire s’est comportée de manière très similaire lors de notre test exclusif d’endurance de la batterie.

Il existe des différences marginales dans la façon dont les deux se sont comportés lors de nos tests. Par exemple, le Galaxy A54 a fait un peu mieux dans la partie navigation Web Wi-Fi du test. Mais honnêtement, cela ne vaut même pas la peine de le souligner. À toutes fins utiles, les deux téléphones offrent une autonomie de batterie identique.

Vitesse de charge

Bien que l’endurance de la batterie puisse être un écart entre les deux téléphones, il y a clairement un gagnant en matière de vitesse de chargement. Il s’agirait du Xiaomi Poco F5 avec sa solution de charge rapide de 67 W. Pendant ce temps, le Galaxy A54 est limité à seulement 25 W de charge PD+PPS.

La différence de taux de charge est évidente. Trente minutes sur le chargeur amènent le Samsung à 56%, tandis que le Poco F5 termine à 83%.

Une charge complète prend un peu plus d’une heure sur l’A54 et un peu moins de 50 minutes pour le Poco F5.

Il convient également de noter que le Poco F5 est également livré avec le chargeur rapide 67 W fourni, tandis que le Galaxy A54 se vend sans chargeur.

Test de haut-parleur

Le Galaxy A54 et le Poco F5 disposent tous deux de haut-parleurs stéréo. Le Galaxy utilise l’écouteur comme canal secondaire avant pour une configuration hybride, tandis que le Poco dispose d’une grille de haut-parleur pour que le son sorte également sur le dessus du téléphone, ce qui permet une sortie sonore plus équilibrée.

Le Poco F5 est également légèrement supérieur au Galaxy A54 en termes de volume sonore, obtenant un TRÈS BON score lors de nos tests par rapport au BON de Samsung.

Il n’y a pas de différence majeure entre les deux téléphones en termes de qualité sonore réelle. Les deux ont peu de distorsion dans les aigus, manquent de basses et ont des médiums et des voix généralement clairs. Peut-être que le Xiaomi, encore une fois, a un léger avantage.

Le Poco F5 a un autre avantage avec sa prise audio 3,5 mm, absente du Galaxy A54.

Performance

Samsung a parié sur son propre chipset Exynos 1380 pour le Galaxy A54. Il s’agit d’une puce de 5 nm avec une configuration de processeur octa-core composée de 4 cœurs Cortex-A78 de 2,4 GHz et de 4 cœurs Cortex-A55 de 2,0 GHz. Le GPU est un Mali-G68 MP5.

Le Galaxy A54 commence avec une configuration de base de 128 Go et 6 Go de RAM. Mais il peut également être acheté avec 128 Go 8 Go de RAM, 256 Go 6 Go de RAM et 256 Go 8 Go de RAM.

Il est important de noter ici que le Galaxy A54 est doté d’un stockage extensible. Il existe un emplacement pour carte microSD hybride, vous devez donc choisir entre une deuxième carte nano SIM et plus de stockage, mais au moins l’option est là, ce qui est plus que ce que l’on peut dire pour le Poco F5.

C’est cependant à peu près le seul avantage du Galaxy A54 dans ce département, puisque le Poco F5 est équipé d’un chipset Snapdragon 7+ Gen 2 sensiblement plus puissant. Il s’agit d’une pièce de 4 nm avec une configuration de processeur octa-core composée de 1 cœurs Cortex-X2 de 2,91 GHz, 3 cœurs Cortex-A710 de 2,49 GHz et 4 cœurs Cortex-A510 de 1,8 GHz. Le GPU embarqué est un Adreno 725.

Le Poco F5 manque peut-être de stockage extensible, mais il est livré avec 256 Go d’UFS 3.1 même dans sa variante de base, qui dispose également de 8 Go de RAM. Vous pouvez également obtenir un modèle de 12 Go plus 256 Go moyennant un supplément.



Xiaomi

Poco F5 AnTuTu

931 174 Banc de geek 6

1 639 monocœur Banc de geek 6

4 348 multicœurs XiaomiPoco F5

Comme nous l’avons déjà mentionné, le Poco F5 a nettement plus de puissance brute que le Galaxy A54. Cela inclut à la fois les performances du CPU et du GPU. Même ainsi, nous ne dirions pas que le Galaxy A54 est à court de puissance. Cela fonctionne bien, sans aucun problème notable.

Comparaison des caméras

Le Galaxy A54 et le Poco F5 ont des configurations de caméra assez comparables à bien des égards. Le Samsung utilise une caméra principale de 50 MP, f/1,8 1/1,56″, 1,0 µm avec OIS et PDAF. Quant au Poco F5, sa caméra principale est une unité de 64 MP, f/1,8 avec une taille de 1/2″, 0,7 µm. pixels ainsi que OIS et PDAF.

Les deux téléphones disposent également d’un ultra-large dédié avec mise au point fixe – 12MP sur le Samsung et 8MP sur le Xiaomi. Les deux téléphones disposent également d’une caméra macro dédiée à l’arrière – 5MP sur le Samsung et 2MP sur le Xiaomi. Comme nous l’avons dit, ce sont des configurations assez comparables.

Le Galaxy A54 offre un selfie 32MP supérieur, capable de capturer des vidéos 4K, par rapport au selfie 16MP, 1080p du Poco F5. Malheureusement, aucune des deux caméras selfie n’a de mise au point automatique.

Les deux téléphones capturent de superbes photos à la lumière du jour avec de bons détails et de bonnes couleurs.

















Samsung Galaxy A54 : 0,6x • 1x • 2x • 50MP

Plus d’échantillons et une analyse détaillée peuvent être trouvés dans notre revue du Galaxy A54.

















Xiaomi Poco F5 : 0,6x • 1x • 2x • 64MP

Plus d’échantillons et une analyse détaillée peuvent être trouvés dans notre revue Poco F5.

Les deux offrent également des prises de vue avec zoom 2x très compétentes en tant que recadrage depuis l’appareil photo principal. La vidéo de jour est également excellente sur les deux appareils.

Malgré la disparité dans la résolution des selfies, les deux téléphones proposent également des selfies compétitifs.

Les deux téléphones parviennent également à briller bien en capture de faible luminosité, ce qui est impressionnant. Dans l’ensemble, aucun des deux téléphones ne vous décevra dans le domaine de l’appareil photo, car les deux configurations d’appareil photo sont solides.

Voici un aperçu de la qualité d’image de l’appareil photo principal du Galaxy A54 par rapport à celle du Poco F5 dans notre outil de comparaison d’images.

Et voici comment la caméra principale du Galaxy A54 se compare en qualité vidéo à celle du Poco F5 dans notre outil de comparaison vidéo.

Verdict

Il est difficile de couronner l’un de ces deux téléphones comme étant meilleur que l’autre car ils diffèrent sensiblement dans leurs priorités. Par exemple, Samsung a clairement accordé beaucoup plus d’attention à la qualité de fabrication et à la protection contre les infiltrations du Galaxy A54. Cela ne veut pas dire que le Poco F5 est un appareil fragile, loin de là. Cependant, si vous êtes un peu plus négligent envers votre téléphone, vous souhaiterez peut-être la tranquillité d’esprit supplémentaire offerte par Gorilla Glass 5 des deux côtés du téléphone et la protection IP67 offerte par le Galaxy.

Le Samsung dispose également d’un stockage extensible et sans doute d’une expérience d’appareil photo légèrement plus raffinée. C’est définitivement une meilleure caméra selfie, capable de capturer des vidéos 4K.

D’un autre côté, Xiaomi semble s’être davantage concentré sur l’offre d’un meilleur rapport qualité-prix matériel avec le Poco F5. Bien qu’il ne soit pas meilleur que celui du Galaxy, son écran offre de meilleures couleurs et prend en charge Dolby Vision. Et il surpasse largement le Galaxy A54 en termes de performances. De plus, même si les deux appareils sont presque identiques en termes d’autonomie de la batterie, la commodité supplémentaire offerte par la charge beaucoup plus rapide de Xiaomi est indéniable.

En fin de compte, la décision entre ces deux midrangers d’excellent rapport qualité-prix doit être une décision personnelle – en fonction de vos propres priorités et même des préférences de votre marque. Nous pouvons affirmer avec certitude qu’aucun des deux ne vous décevra, et ce sont tous deux des appareils hautement recommandés.



Obtenez le Samsung Galaxy A54 pour : Le dos Gorilla Glass 5 et la protection IP67.

Le stockage extensible via un slot microSD.

La capture vidéo 4K sur la caméra selfie.

Le lecteur d’empreintes digitales sous l’écran le plus moderne.

Support logiciel long de Samsung et mises à jour opportunes.