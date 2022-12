Samsung Galaxy A54 5G et F04s repérés sur Geekbench

Deux des prochains smartphones de Samsung ont été repérés aujourd’hui dans la base de données en ligne Geekbench, ce qui signifie très probablement qu’ils devraient devenir officiels très bientôt. Les combinés en question sont le Galaxy A54 5G et le Galaxy F04s.

Le premier sera le nouveau membre de la gamme la plus vendue de Samsung, l’A5x, tandis que le second est probablement un appareil exclusif à Flipkart.

Le prototype Galaxy A54 5G qui exécutait Geekbench a réussi un score de 776 monocœur et un score de 2 599 multicœur. Il a été testé sous Android 13 (sans aucun doute avec One UI 5 de Samsung en plus). Au moins une version du téléphone sera livrée avec 6 Go de RAM, bien qu’il soit fort probable qu’une option de 8 Go soit également disponible.

Le chipset à la barre s’identifie comme S5E8835, qui, selon les rumeurs précédentes, sera le successeur de l’Exynos 1280. Son nom officiel le plus probable sera Exynos 1380. Il est livré avec un processeur doté de quatre cœurs de performance de 2,4 GHz et de quatre performances de 2,0 GHz. noyaux. Le GPU Mali G68 est également présent.

Selon des rumeurs et des fuites passées, le Galaxy A54 5G aura une batterie de 5 100 mAh avec un support de charge de 25 W, un appareil photo principal de 50 MP et un écran de 6,4 pouces à 120 Hz. Les rendus le présentant ont été divulgués le mois dernier.

Passant aux Galaxy F04, il s’agira d’un modèle d’entrée de gamme proposé exclusivement par Flipkart en Inde, car c’est ce qu’est la série F. Jusqu’à présent, il s’agissait également de renommer les appareils existants, et il reste à voir quel modèle les F04 seront un jumeau.

Le prototype qui utilisait Geekbench a réussi un maigre score de 163 monocœur et un score multicœur de 944. Il est alimenté par le SoC MediaTek Helio P35 associé à un GPU PowerVR Rogue GE8320. Il a 3 Go de RAM et fonctionne malheureusement sous Android 12 – et c’est la version avec laquelle il pourrait être lancé.

Via 1 | Via 2