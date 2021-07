Samsung Galaxy A52s avec Snapdragon 778G repéré sur Geekbench

Les Samsung Galaxy A52 et A52 5G ont été annoncés en mars avec les chipsets Snapdragon 720G et 750G, respectivement. Une nouvelle version est apparue sur Geekbench, la SM-A528B, qui dispose d’une puce plus puissante (et éventuellement d’autres mises à niveau).

Celui-ci sera probablement commercialisé sous le nom de Samsung Galaxy A52s et possède un Snapdragon 778G. Le benchmark répertorie la carte mère sous le nom de « Lahaina », qui était le nom de code utilisé pour le Snapdragon 888, mais ce n’est clairement pas le cas ici. À tout le moins, les scores correspondent à ceux de l’époque où le Honor 50 exécutait Geekbench.

Tableau de bord Samsung Galaxy A52s (SM-528B) de Geekbench

Le téléphone fonctionnait sous Android 11 avec 8 Go de RAM. Par rapport au 750G, le 778G repose sur un processus plus avancé (6 nm TSMC contre 8 nm Samsung), a des cœurs de processeur plus récents (basés sur le Cortex-A78 au lieu de A77 et un GPU plus costaud (Adreno 642L contre 619L). La nouvelle puce est également livrée avec un modem 5G plus rapide (jusqu’à 3,3 Gbit/s) et une meilleure connectivité locale avec prise en charge Wi-Fi 6E et Bluetooth 5.2.

Club Galaxie, qui a repéré le résultat de référence, cite également des sources selon lesquelles le Galaxy A52 arrive en Europe avec au moins trois coloris au choix : noir, blanc et vert clair. Peut-être qu’il y en aura plus, même si cela deviendra clair plus près du lancement. En parlant de cela, il est peu probable que les A52 soient dévoilés lors de l’événement Unpacked du 11 août, alors attendez-vous à un lancement séparé plus tard.

Notez que les modèles « s » sont souvent livrés avec des configurations de caméra différentes, de sorte que le chipset peut ne pas être la seule mise à niveau sur les Galaxy A52.

Source 1 | Source 2 (en néerlandais)