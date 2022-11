Samsung Galaxy A52s 5G et Galaxy M62 sont les derniers à goûter One UI 5 avec Android 13

Samsung a été le plus rapide de tous les temps avec les mises à jour d’Android 13 cette année, et étonnamment, la société prévoit de faire encore mieux l’année prochaine. En attendant, il travaille à publier la mise à jour du nouveau skin One UI 5 basé sur Android 13 sur tous les appareils destinés à l’obtenir, et à terminer tous les déploiements d’ici la fin de l’année.

C’est certes un défi de taille, mais à ce rythme, la société coréenne réussira presque certainement. Aujourd’hui, deux autres appareils ont reçu One UI 5 et Android 13. Nous parlons du Galaxy A52s 5G et du Galaxy M62.

Les Galaxy A52 et A53 ont déjà reçu la mise à jour, de sorte que les A52 ont été laissés dans une position délicate jusqu’à présent. Plus maintenant, cependant, car le déploiement a maintenant commencé dans la Corée du Sud natale de Samsung. C’est aussi un large déploiement, allant aux modèles déverrouillés ainsi qu’aux unités de transport.

La nouvelle version du micrologiciel est étiquetée A528NKSU1DVK2 et arrive avec le niveau de correctif de sécurité de novembre 2022. La taille du téléchargement est d’environ 2 Go. Espérons que si tout se passe bien en Corée, la mise à jour fera rapidement son chemin vers d’autres pays dans les prochains jours.

Le Galaxy M62, quant à lui, reçoit le nouveau logiciel en Malaisie, en Arabie saoudite, aux Émirats arabes unis et au Vietnam. La nouvelle version est étiquetée M625FXXU2CVK2 et elle apporte également le niveau de correctif de sécurité de novembre 2022. Encore une fois, nous espérons que d’autres pays l’obtiendront très bientôt.

Pour l’un des appareils susmentionnés, si vous vivez dans l’un des territoires dans lesquels la mise à jour est en cours de déploiement et que vous n’avez pas reçu de notification à ce sujet, vous pouvez essayer de vérifier manuellement en accédant à Paramètres > Mise à jour du logiciel puis en tapant Télécharger et installer. Vous pourriez juste avoir de la chance.

Source 1 | Source 2