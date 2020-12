Samsung travaille à élargir encore plus sa gamme d’appareils 5G abordables, et l’un des téléphones à venir de cette liste est le Galaxy A52 5G. Cela suivra les traces de l’A51 5G, qui a été lancé en avril.

Quelques rendus de presse du Galaxy A52 5G ont été divulgués aujourd’hui, vous pouvez donc jeter un œil au smartphone dans toute sa splendeur.

Comme vous pouvez le voir, son design est très similaire à celui de son prédécesseur, tandis que l’îlot de la caméra s’est agrandi et que chaque tireur a maintenant des anneaux distincts autour de lui à l’intérieur de l’île. C’est un design légèrement plus similaire à ce que Samsung a fait récemment pour ses produits phares, et il est également légèrement meilleur que ce que nous avions sur les téléphones de la série A dans le passé. Ce n’est pas une énorme différence, mais c’est la plus grande que vous trouverez, en termes de conception, entre l’A51 5G et l’A52 5G.

Les dimensions du nouveau téléphone seront de 159,9 x 75,1 x 8,4 mm et l’épaisseur atteint presque 10 mm là où se trouve la bosse de l’appareil photo. Par rapport à son prédécesseur, il est donc 1 mm plus long, 1,5 mm plus large et 0,3 mm plus mince. Il aura un écran de 6,5 pouces avec un capteur d’empreintes digitales intégré et une perforation centrée pour la caméra selfie, et une prise casque de 3,5 mm. Le dos sera en plastique, tandis que le cadre sera en métal.

Le Galaxy A51 5G a été lancé au prix de 499 $, et étant donné à quel point le A52 5G semble similaire, il est peut-être sage de s’attendre à un prix similaire. Ou peut-être légèrement inférieur puisque la 5G est moins une nouveauté de nos jours. Nous devrons en faire plus en attendant les détails officiels, cependant, il n’y a toujours aucune indication sur le moment où ceux-ci pourraient arriver. Nous vous tiendrons au courant.

La source