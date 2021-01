Samsung Galaxy A52 5G sacs certification 3C avec charge 15W

Le Samsung Galaxy A52 5G dont nous entendons parler depuis novembre a été certifié par le 3C chinois, ce qui le rapproche du lancement.

L’A52 5G répertorié a la désignation de modèle SM-A5260 et prend en charge la charge de 15 W, mais la liste sur le site Web du régulateur chinois ne révèle aucune autre spécification.

Cependant, le Galaxy A52 5G repéré sur Geekbench avec le code de modèle SM-A526B a révélé que le smartphone fonctionnera sous Android 11 et disposera d’un SoC Snapdragon 750G et de 6 Go de RAM à bord. La variante 4G (SM-A525F), en revanche, était apparue sur la base de données de référence avec Snapdragon 720G et 8 Go de RAM.

Nous avons également pu voir les rendus du Galaxy A52 5G, qui ont révélé que le smartphone embarquerait un écran perforé de 6,5 pouces et arborerait une configuration à quatre caméras à l’arrière. Il comportera également un lecteur d’empreintes digitales intégré à l’écran et un 3,5 pouces. prise casque mm.



Fuite de rendu du Samsung Galaxy A52 5G

