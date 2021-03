Samsung Galaxy A52 5G répertorié par le détaillant en ligne avant son annonce officielle

Le Samsung Galaxy A52 5G n’a pas encore été officiellement annoncé – cela devrait se produire plus tard ce mois-ci – mais un détaillant en Arabie saoudite a déjà mis le téléphone en vente, énumérant les spécifications complètes et tout.

L’A52 5G dispose d’un écran Super AMOLED de 6,5 pouces avec une résolution de 1 080 x 2 400 px. Nous ne voyons pas de taux de rafraîchissement dans la liste, mais il devrait être de 120 Hz (les rumeurs avaient raison sur tout le reste). Le lecteur d’empreintes digitales est intégré à l’écran et le tout est protégé par Gorilla Glass (nous ne sommes pas clairs à 100% sur la version).

Le Snapdragon 750G est le cerveau de l’opération, comme prévu. Il est connecté à 8 Go de RAM et 128 Go de stockage et il y a un emplacement microSD pour jusqu’à 1 To de plus (le double emplacement pour carte a une conception hybride). Une seule configuration de mémoire est répertoriée, mais c’est quelque chose qui varie selon la région.







Samsung Galaxy A52 5G (en noir)

Quoi qu’il en soit, le Galaxy A52 5G dispose d’un appareil photo principal de 64MP capable d’enregistrer des vidéos 4K. Ensuite, il y a un appareil photo 12MP (probablement ultra-large) et deux modules 5MP (macro et profondeur sont notre pari). La caméra selfie dispose d’un capteur 32MP.

La batterie de 4500 mAh du téléphone est chargée via USB-C à 25 W. Il n’y a pas de prise casque 3,5 mm à première vue, mais le téléphone est doté de la technologie NFC.

Notez que la version du système d’exploitation est répertoriée comme Android 10, mais nous pensons que c’est une erreur – le téléphone fonctionnait sous Android 11 lorsqu’il est passé par Geekbench.

Le détaillant facture 1650 SAR pour le Galaxy A52 5G, soit 440 $ / 365 €. Cela correspond aux prix supposés. Il devrait également y avoir un modèle 4G, mais celui-ci n’apparaît pas encore.

