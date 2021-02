Le Samsung Galaxy A52 5G a franchi un autre obstacle réglementaire et a maintenant le feu vert de la FCC. Le laboratoire a testé deux modèles, SM-A526B et A526DS, la seule différence entre eux est que le «B» est un modèle à simple SIM, tandis que le «DS» est à double SIM. A part cela, les appareils sont identiques.

Cela inclut la batterie de 4500 mAh (la même cellule d’alimentation EB-BG781ABY que celle trouvée dans le Galaxy S20 FE, soit dit en passant). Le chargeur est l’EP-TA200, un chargeur 15W assez courant. Cela correspond aux informations que nous avons vues de 3C.

Le Galaxy A52 5G a subi de nombreuses fuites – nous avons vu des rendus et des rotations à 360 degrés, une référence qui a révélé l’utilisation du chipset Snapdragon 750G pour la connectivité 5G, ainsi que des certifications Bluetooth et Wi-Fi. TENAA a répertorié l’écran comme un AMOLED de 6,5 pouces, il n’y a pas encore d’informations sur les caméras. À propos, il y aura également une version 4G du téléphone, celle-ci utilisera le Snapdragon 720G à la place.

Selon les rumeurs, les prix européens commenceraient à 460 € pour un téléphone 6/128 Go et monteraient à 510 € pour un appareil 8/256 Go. Les tests FCC incluaient une carte microSD, donc le stockage sera extensible. C’est pour le modèle 5G, bien sûr, le 4G sera moins cher.

