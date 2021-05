Samsung Galaxy A52 5G est en route pour l’Inde

Jusqu’à présent, Samsung n’a lancé qu’un seul smartphone de milieu de gamme compatible 5G en Inde, le Galaxy M42 5G, mais cela est sur le point de changer bientôt.

La société coréenne a apparemment commencé à travailler sur le développement de micrologiciels pour une version du Galaxy A52 5G destinée à l’Inde. Celui-ci portera le numéro de modèle SM-A526B.

Le modèle 4G de l’A52 est déjà disponible dans le sous-continent à partir de 26 499 INR. Pour le modèle 5G, attendez-vous à payer environ 5000 INR de plus, car vous obtenez un écran à taux de rafraîchissement plus élevé, un meilleur chipset et, évidemment, une connectivité sans fil améliorée avec une protection future intégrée pour le moment où les réseaux 5G seront partout en Inde.

Pour rappel rapide, le Galaxy A52 5G dispose d’un écran Super AMOLED de 6,5 pouces 120 Hz, du SoC Snapdragon 750G et d’un système de caméra arrière quadruple identique à celui de l’A52 non 5G – tout comme le reste des spécifications.

