Samsung Galaxy A52 5G en examen

Dites bonjour au Samsung Galaxy A52 5G, le dernier arrivé au QG.

Il présente plusieurs différences par rapport au Samsung Galaxy A52 uniquement 4G, que nous avons examiné en mars, même si les couleurs correspondent.

Les plus grandes différences sont que le modèle 5G obtient un taux de rafraîchissement de 120 Hz plus rapide sur son Super AMOLED de 6,5 pouces et qu’il dispose d’un Snapdragon 750G compatible 5G à la place du Snapdragon 720G du modèle 4G.

Pour le prix de départ de 450 €, le déballage est décevant. Vous obtenez un outil SIM, un câble USB et un chargeur de 15W. C’est un chargeur lent et pas de boîtier, mais c’est aussi la norme avec la série A de Samsung.

Grâce à un Snapdragon compétent, un taux de rafraîchissement élevé et le OneUI mature de Samsung, le Galaxy A52 5G est un interprète rapide.

Le téléphone est également plus léger que ses 189 g ne le suggèrent, et nous adorons la finition mate du panneau arrière. Le cadre latéral brillant le laisse un peu tomber, mais on peut le pardonner dans cette couleur.

Nous passerons en revue les performances de la batterie de 4 500 mAh et des triples caméras arrière (la quatrième est un capteur de profondeur, qui ne compte pas dans nos livres). Mais compte tenu de la note de 105 heures obtenue par le Galaxy A52 4G et de l’impression solide que les appareils photo nous ont donnée dans cet examen, nous espérons que le Galaxy A52 5G fonctionnera tout aussi bien.

Restez à l’écoute pour notre examen complet.