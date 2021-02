Samsung Galaxy A52 5G apparaît sur la console Google Play, confirme le chipset Snapdragon 750G

Le Galaxy A52 5G devrait être le prochain midranger le plus vendu de Samsung, mais le téléphone n’est pas encore arrivé. Il est déjà apparu dans plusieurs fuites, révélant à peu près tout, et maintenant il est apparu sur Google Play Console, confirmant certaines spécifications telles que le chipset Snapdragon 750G et Android 11 prêt à l’emploi.





Samsung Galaxy A52 5G sur la console Google Play

La liste contient également une image frontale du téléphone à partir de laquelle nous pouvons voir un panneau Infinity-O qui est très probablement AMOLED, étant donné qu’il n’y a pas d’empreinte digitale en vue et que la touche d’alimentation est clairement visible. Le Galaxy A52 5G certifié sur Google Play Console dispose de 6 Go de RAM et d’un écran avec une résolution Full HD + et 420 dpi.

D’autres spécifications rumeurs incluent une batterie de 4500 mAh avec une charge rapide de 15 W, quatre caméras à l’arrière et une cote IP67 – ce que les midrangers de Samsung n’ont pas eu depuis le Galaxy A5 (2017) et le Galaxy A7 (2017).

Le Galaxy A52 5G aura également un frère 4G avec à peu près les mêmes spécifications, mais fonctionnera sur Snapdragon 720G et se vendra dans les pays où les réseaux 5G ne sont pas encore disponibles.

