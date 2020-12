Le Samsung Galaxy A52 5G portant la désignation de modèle SM-A526B a été repéré sur Geekbench le mois dernier avec un SoC Snapdragon 750G, 6 Go de RAM et Android 11. Maintenant, la variante 4G (SM-A525F) est apparue dans la base de données de référence, qui est alimentée par le chipset Snapdragon 720G, exécute Android 11 et dispose de 8 Go de RAM à bord.

Le modèle 4G a obtenu un score plus élevé que son homologue 5G dans les tests monocœur et multicœur, mais il s’agit probablement d’appareils de pré-production, et vous pouvez vous attendre à des différences de performances sur les unités de vente au détail.

Il n’est actuellement pas clair s’il y aura d’autres différences entre les versions 4G et 5G du Galaxy A52 en dehors du chipset et de la quantité de RAM. Et en attendant un mot officiel de Samsung à propos de l’A52, les rendus de l’A52 5G qui ont fui la semaine dernière ont révélé à quoi ressemblera le téléphone.

L’A52 5G comprendra un écran de 6,5 pouces avec un trou de perforation au centre pour la caméra selfie et un lecteur d’empreintes digitales en dessous pour un déverrouillage sans mot de passe. À l’arrière, vous obtiendrez une configuration à quatre caméras logées dans un îlot rectangulaire avec LED éclat.



Fuite de rendu du Samsung Galaxy A52 5G

Le Galaxy A52 5G sera livré avec une prise casque 3,5 mm et aura une épaisseur de 10 mm (8,4 mm sans la bosse de la caméra). Nous ne savons pas quel sera le poids de l’A52 5G, mais la fuite prétend qu’il aura un dos en plastique, avec le cadre en métal.

