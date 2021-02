Le Samsung Galaxy A51 lancé en décembre 2019 reçoit la mise à jour stable One UI 3.0 basée sur Android 11.

Le nouveau micrologiciel est livré avec la version A515FXXU4DUB1 et augmente le niveau du correctif de sécurité Android sur le Galaxy A51 jusqu’en février 2021. La mise à jour est également livrée avec une interface utilisateur améliorée et comprend les avantages habituels d’Android 11 et One UI 3.0, qui incluent des bulles de discussion, des médias dédiés widget de lecture et personnalisations de l’affichage permanent.







Samsung Galaxy A51

La mise à jour One UI 3.0 pour le Galaxy A51 est actuellement en cours de distribution en Russie, mais d’autres marchés devraient l’obtenir bientôt.

Si vous vivez en Russie, vous recevrez One UI 3.0 sur votre Galaxy A51 à tout moment, mais si vous ne pouvez pas attendre que la notification de mise à jour apparaisse sur votre appareil, vous pouvez vous diriger vers le Paramètres > Mise à jour logicielle sur votre smartphone pour vérifier manuellement la mise à jour.

Via