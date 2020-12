Alors que la plupart des appareils Samsung récents attendent One UI 3.0 basé sur Android 11, certains téléphones plus anciens de l’année dernière n’ont toujours pas reçu One UI 2.5. Les Galaxy A50 et Galaxy A90 5G peuvent désormais être cochés dans cette liste.

La version du firmware du Galaxy A50 est A505FDDU5BTL1 tandis que le Galaxy A90 obtient A908NKSU3CTL3A. Les deux firmwares contiennent le dernier correctif de sécurité de décembre de Google. En termes de fonctionnalités, le Galaxy A90 reçoit un traitement spécial en bénéficiant du support Samsung DeX. Comme prévu, le A50 ignore le support DeX.

Gardez à l’esprit qu’il s’agit probablement d’un déploiement par étapes, vous devrez peut-être attendre quelques jours avant que la mise à jour OTA n’atteigne votre appareil Galaxy A50 ou A90.

