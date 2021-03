En plus du Galaxy A42 5G, le Galaxy M31 a également un avant-goût de One UI 3.1. La mise à jour nécessite un téléchargement de plus de 1 Go et est fournie avec le correctif Android de mars 2021. En outre, la nouvelle version améliore les performances de l’appareil photo et de l’appareil du M31.

La mise à jour Android 11 fait passer la version One UI de l’A42 5G à 3.1 au lieu de 3.0 et inclut le correctif de sécurité Android de mars 2021. Il est également livré avec les bonus habituels d’Android 11 et One UI 3.1, notamment des bulles de discussion, des notifications de conversations et des améliorations de l’affichage ambiant.

