Samsung Galaxy A34 vs Galaxy A14 : quelle est la différence ?

La série Galaxy A jouit d’une grande popularité dans le monde entier depuis plusieurs années. Les téléphones de cette série comptent parmi les appareils les plus vendus sur le marché et reçoivent fréquemment notre Editor’s Choice Award.

Si vous cherchez un comparatif entre le Galaxy A34 et son homologue plus abordable, le Galaxy A14, votre recherche vient de se terminer. Vous trouverez ci-dessous les principales distinctions entre ces deux modèles et découvrirez leurs performances au quotidien. En fin de compte, vous saurez également clairement quel téléphone est le meilleur choix pour vous.

Différences entre le Galaxy A34 et le Galaxy A14

Galaxie A34 Jim Martin / Fonderie

Avec le Galaxy A34, nous obtenons un écran Super AMOLED de 6,6 pouces à 120 Hz avec une résolution de 1080p. Avec le Galaxy A14, nous obtenons un écran LCD PLS de 6,6 pouces à 90 Hz avec une résolution de 1080p. Donc en termes de taille, ces écrans sont les mêmes, mais avec l’A34 et son format d’image 19,5:9 par rapport à l’A14 et son format d’image 20:9, les facteurs de forme sont très légèrement différents mais c’est un point mineur.

Lorsque vous utilisez les téléphones pour diverses tâches, vous ne remarquerez pas de différence significative. Les deux téléphones offrent une excellente qualité d’image avec leurs résolutions 1080p, fournissant des images claires. Ceci est particulièrement utile lorsque vous regardez des vidéos, où la qualité de l’image est importante.

Entre les deux, l’A34 possède un léger avantage grâce à son écran Super AMOLED par rapport à l’écran LCD PLS de l’A14. L’A34 offre des couleurs plus agréables, un affichage global plus lumineux, de meilleurs angles de vision et un taux de rafraîchissement plus élevé pour un fonctionnement plus fluide, ce qui en fait le choix préféré.

Galaxie A14 Hannah Cowton / Fonderie

Concernant les fonctionnalités de sécurité, les deux téléphones proposent un déverrouillage du visage et des scanners d’empreintes digitales. Le scanner d’empreintes digitales de l’A34 est intégré à l’écran, ce qui lui confère une touche haut de gamme, tandis que l’A14 l’a sur le bouton d’alimentation. Cependant, les deux options sont rapides et réactives, sans aucun problème, cela dépend donc de vos préférences.

En termes de design, ces téléphones peuvent sembler assez similaires à première vue, mais l’A34 se démarque comme plus premium avec son dos en verre, tandis que l’A14 a un corps entièrement en plastique. De plus, l’A14 présente une encoche plus grande et un cadre plus épais autour de l’écran par rapport à l’A34.

Une différence notable est que l’A14 comprend une prise casque, alors que malheureusement, l’A34 n’en a pas. Si vous privilégiez une meilleure qualité de construction et une sensation plus premium, l’A34 est le choix supérieur.

Galaxie A34 Jim Martin / Fonderie

Côté logiciel, ces deux téléphones sont identiques, fonctionnant sous Android 13 avec la surcouche One UI 5 de Samsung. De plus, vous pouvez vous attendre à ce que les deux modèles bénéficient de niveaux de support logiciel similaires dans les années à venir. Les deux téléphones sont équipés de NFC, de Bluetooth 5.3 et prennent en charge la connectivité 5G.

Concernant les performances, l’A34 offre un choix de 6 ou 8 Go de RAM associé au processeur MediaTek Dimensity 1080. D’autre part, l’A14 est livré avec 4 Go de RAM et, selon la version, vous recevrez soit le MediaTek Dimensity 700, soit le chipset Exynos 1330.

En termes de stockage interne, l’A34 propose des options de 128 ou 256 Go, qui peuvent être étendues à l’aide d’une carte microSD. A l’inverse, l’A14 propose 64 Go de stockage interne, également extensible avec une carte microSD. Par conséquent, l’A34 a clairement l’avantage ici avec une capacité de stockage doublée, et avec 128 Go, il est peu probable que la plupart des utilisateurs manquent d’espace de stockage de si tôt.

Si vous êtes un utilisateur expérimenté qui télécharge fréquemment des applications et des jeux ou prend beaucoup de photos, l’A34 serait le meilleur choix. Il convient toutefois de noter que les 64 Go de l’A14 restent acceptables pour les utilisateurs les moins exigeants.

Galaxie A14 Hannah Cowton / Fonderie

En examinant les résultats des tests de référence, il est évident que l’A34 surpasse l’A14. Dans le test multicœur Geekbench 5, l’A34 a obtenu un score de 2 312, tandis que l’A14 n’a obtenu qu’un score de 1 321. Lors d’une utilisation quotidienne, l’A34 présente des performances nettement meilleures, tandis que l’A14 peut sembler quelque peu lent ou plus lent. lors du chargement des tâches en comparaison.

Les deux téléphones sont équipés de batteries de 5 000 mAh, mais l’A34 prend en charge une charge rapide de 25 W, tandis que l’A14 ne prend en charge que 15 W. En utilisant notre propre adaptateur de charge (car Samsung n’en fournit pas), l’A34 s’est chargé à 15-20 % en 15 minutes et a atteint 31 % en 30 minutes. En revanche, l’A14 n’a réussi à atteindre que 21% dans la même demi-heure.

Les deux téléphones sont capables de tenir facilement une journée complète avec 4 à 5 heures de temps d’écran, mais il est indéniable que l’A54 offre une durée de vie de la batterie plus longue et des capacités de charge plus rapides.

Galaxie A34 Jim Martin / Fonderie

L’A34 dispose d’une caméra frontale de 13 Mp et à l’arrière, d’une configuration à trois caméras comprenant une caméra principale de 48 Mp, une caméra ultra-large de 8 Mp et une caméra macro de 5 Mp. Notamment, ce téléphone peut enregistrer des vidéos 4K avec les caméras arrière et avant, une fonctionnalité plutôt attrayante.

D’autre part, l’A14 dispose également d’une caméra selfie de 13 Mp à l’avant, tandis que l’arrière héberge une configuration à triple caméra composée d’une caméra principale de 50 Mp, d’une caméra macro de 5 Mp et d’une caméra de détection de profondeur de 2 Mp. Cependant, en ce qui concerne l’enregistrement vidéo, l’A14 est limité à une résolution maximale de 1080p pour les caméras arrière et avant, manquant de capacité 4K.

En termes de fonctionnalités de caméra, les deux configurations partagent de nombreuses similitudes. Cependant, l’A34 bénéficie d’un avantage avec l’inclusion d’une caméra ultra-large, qui manque malheureusement à l’A14 mais qui est normale pour un combiné moins cher. Ainsi, si vous désirez des prises de vue à grand angle, l’A34 a le dessus à cet égard. En fin de compte, les deux téléphones sont capables de capturer des photos décentes, mais l’A34 offre une configuration d’appareil photo plus polyvalente et plus complète entre les deux.

Prix ​​et disponibilité

Galaxie A34 Jim Martin / Fonderie

La version 6/128 Go du Galaxy A34 coûte 349 £ et est disponible à l’achat directement auprès de Samsung ainsi que dans d’autres endroits tels qu’Amazon, Argos et Currys.

Il convient de noter qu’un modèle 8/256 Go est disponible pour 50 £ supplémentaires, mais vous avez également la possibilité d’étendre le stockage interne à l’aide d’une carte microSD. Malheureusement, le Galaxy A34 n’est pas disponible à l’achat aux États-Unis.

Galaxie A14 Hannah Cowton / Fonderie

Le Samsung Galaxy A14 est disponible pour 150 $/179 £. Aux États-Unis, la version 4G ne peut être achetée qu’en tant qu’appareil déverrouillé via Amazon. Au Royaume-Uni, il est disponible auprès de Samsung, Amazon et Currys.

Si vous envisagez la version 5G, elle est actuellement au prix de 199,99 $/219,99 £. Aux États-Unis, ce modèle est facilement disponible et il existe plusieurs options d’achat parmi lesquelles choisir, comme Samsung, Amazon, Walmart et Best Buy. Au Royaume-Uni, il peut également être acheté directement auprès de Samsung, ainsi que dans d’autres magasins comme Amazon ou Currys.

Lorsqu’on fait un choix entre les modèles 4G et 5G, plusieurs différences importantes apparaissent. Premièrement, la variante 5G remplace l’objectif grand angle par un capteur de profondeur de 2 Mp. De plus, au Royaume-Uni, la version 5G est équipée du chipset MediaTek Dimensity 700 légèrement plus puissant, offrant une légère amélioration des performances. De plus, le taux de rafraîchissement de 90 Hz du modèle 5G améliore l’expérience visuelle en offrant des transitions d’écran plus fluides.

Verdict

Galaxie A34 Jim Martin / Fonderie

À bien des égards, le Galaxy A34 se distingue comme l’appareil supérieur. Bien que les écrans soient assez similaires, l’A34 offre une qualité d’image nettement meilleure grâce à son écran Super AMOLED 120 Hz.

Il offre également le double de la capacité de stockage, un design plus esthétique et haut de gamme, un scanner d’empreintes digitales intégré et une configuration de caméra particulièrement supérieure capable d’enregistrer des vidéos 4K, dispose d’une caméra ultra-large et capture généralement des photos légèrement meilleures. De plus, l’A34 offre une charge plus rapide et une durée de vie de la batterie légèrement plus longue.

Cependant, il est important de noter que l’A14 n’est en aucun cas un téléphone de qualité inférieure. C’est un excellent choix pour l’utilisateur moyen qui a besoin d’un appareil pour les tâches de base et simplement pour accomplir son travail.

Il convient également de considérer que l’A14 est très économique, à partir de seulement 150 $/179 £, ce qui en fait l’un des meilleurs téléphones économiques du marché. Donc, si le prix est la chose la plus importante, alors l’A14 l’emporte.

Spécifications

SamsungGalaxy A34 :

Android 13 avec One UI 5.1

AMOLED 6,6 pouces, 2340 x 1080, 120 Hz, format d’image 19,5:9

Jeu de puces MediaTek Dimensity 1080

6/8 Go de RAM

128/256 Go de stockage (extensible via microSDXC)

Appareils photo: Appareil photo principal 48Mp f/1.8 OIS 8Mp f/2.2 ultra-large Macro 5Mp f/2.4 Caméra selfie 13Mp f/2.2

Dual-SIM (microSDXC partage le deuxième emplacement)

Haut-parleurs stéréo

NFC

GPS

Bluetooth5.3

Wi-Fi 6

Capteur d’empreintes digitales sous l’écran

Batterie 5000mAh

Chargement filaire 25 W

Port de chargement USB-C

161,3 x 78,1 x 8,2 mm

199g

SamsungGalaxy A14 :