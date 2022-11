Samsung Galaxy A34 rend la fuite

Plus tôt ce mois-ci, nous avons vu les premiers rendus divulgués du prochain Samsung Galaxy A54, avant son annonce officielle supposée en janvier. Lors de ce même événement, l’A54 pourrait très bien être rejoint par le Galaxy A34 légèrement inférieur, et ce modèle se joint maintenant au plaisir de rendu qui a fui, car il a son propre ensemble à se vanter.

La conception du Galaxy A34 est incroyablement similaire à celle de l’A54, ce qui n’est pas si surprenant étant donné qu’ils feront partie de la même famille d’appareils de milieu de gamme dans le portefeuille de la société coréenne.

Le thème le plus frappant ici est que chaque caméra a sa propre bosse – il n’y a plus « d’île de caméra » à proprement parler. Si ce design vous rappelle le Galaxy S22 Ultra, eh bien, vous n’êtes pas seul. La conception du téléphone haut de gamme se répercute sur le milieu de gamme, et ce n’est pas la première fois que Samsung fait quelque chose comme ça non plus.

Selon la source des rendus divulgués, le Galaxy A34 mesure 161,3 x 77,7 x 8,2 mm et est livré avec un écran plat de 6,5 pouces et une encoche en forme de goutte d’eau “Infinity-U”. C’est un point de différence avec l’A54, qui opte pour la perforation plus haut de gamme.

L’A34 abrite une prise casque 3,5 mm sur sa partie inférieure, un capteur d’empreintes digitales intégré dans le bouton d’alimentation, et sera proposé en noir entre autres teintes. Par rapport à son prédécesseur, le Galaxy A33, l’écran de l’A34 a augmenté de 0,1″. C’est peut-être pour cette raison que le téléphone lui-même est légèrement plus grand dans toutes les dimensions que le modèle de 2022. Comme le disait la rumeur en juillet, l’A34 s’est débarrassé de son capteur de profondeur, ce qui signifie qu’il a également un anneau de caméra de moins à l’arrière.

