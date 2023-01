Samsung Galaxy A34 et A54 fuient dans les rendus officiels avant le lancement

Alors qu’une grande partie de l’attention portée à Samsung au cours des deux derniers mois tourne autour des prochains produits phares du Galaxy S23, Evan Blass partagé des rendus officiels de deux téléphones Samsung Galaxy de la série A inédits. Sur la base de quelques indices, il devrait s’agir du Galaxy A34 et du Galaxy A54 – deux des principaux téléphones de Samsung en 2023 qui devraient être lancés le 18 janvier en Inde. Les deux téléphones ont été présentés dans des fuites précédentes, nous avons donc une idée précise de ce à quoi nous attendre.









Rendus des Samsung Galaxy A34 et Galaxy A54

Le Galaxy A34 devrait apporter des spécifications presque identiques à son prédécesseur avec un écran FHD+ AMOLED de 6,5 pouces avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz et un chipset Exynos 1280. La batterie devrait atteindre 5 000 mAh et prendre en charge une charge de 25 W tandis que le département de la caméra sera titré par un tireur principal de 48 MP. Le téléphone démarrera probablement Android 13 avec One UI 5 en plus et devrait conserver la résistance à l’eau IP67.

Le Galaxy A54 devrait apporter un FHD + AMOLED de 6,4 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et le chipset Exynos 1380 qui n’a pas encore été annoncé. Le téléphone comportera également un appareil photo principal de 50 MP, une batterie de 5 100 mAh avec une charge de 25 W et une résistance à la poussière/à l’eau IP67.

