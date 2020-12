Samsung poursuit ses efforts pour proposer une 5G de plus en plus abordable et le Galaxy A32 5G sera probablement le meilleur effort du fabricant coréen à ce jour. Nous avons déjà vu l’A32 5G dans des rendus détaillés ainsi qu’une liste FCC et nous avons maintenant un test Geekbench qui a révélé que le téléphone est alimenté par le chipset Dimensity 720 de MediaTek.





Tableau de bord Geekbench Samsung Galaxy A32 5G

L’A32 5G est apparu avec le même numéro de modèle SM-A326B que précédemment. Il a géré 477 points dans le département monocœur et 1598 points multicœur grâce au chipset Dimensity 720 5G et 4 Go de RAM. Nous pouvons également remarquer que le téléphone utilise Android 11, ce qui correspond aux rumeurs précédentes du début du mois.

Nous nous attendons à un écran de 6,5 pouces avec une encoche en forme de goutte d’eau et une construction en plastique tout autour. Le dos abritera une configuration à quatre caméras avec trois lentilles en saillie individuellement alignées verticalement le long d’un quatrième module qui affleure le dos. Le capteur principal arriverait à 48MP, tandis que les trois autres ne sont pas encore détaillés.

Le Galaxy A32 5G abritera un lecteur d’empreintes digitales latéral sur le côté droit tandis que le bas est livré avec un port USB-C flanqué d’un haut-parleur, d’un microphone et d’une prise casque.

