Le Samsung Galaxy A32 5G deviendra officiel à tout moment, et en attendant son annonce, le smartphone a obtenu la certification du NBTC thaïlandais, confirmant sa sortie dans le pays d’Asie du Sud-Est.

La liste sur le site Web du régulateur thaïlandais ne détaille pas les spécifications du Galaxy A32 5G (SM-A326B / DS), mais grâce à Geekbench, nous savons qu’il démarrera sur Android 11 et sera livré avec Dimensity 720 SoC et 4 Go de RAM.





Samsung Galaxy A32 5G certifié par NBTC

Nous avons également vu des rendus colorés du Galaxy A32 5G, qui ont révélé que le smartphone embarquerait un écran à encoche en forme de goutte d’eau et une caméra quadruple. Selon les rumeurs, l’écran aurait une diagonale de 6,5 pouces, et le système de caméra se composerait d’une unité principale de 48MP reliée par des modules ultra-larges, macro et de profondeur.

La capacité de la batterie du Galaxy A32 5G est inconnue, mais la FCC a révélé que le smartphone serait livré avec un chargeur 15W et une puce NFC à bord. Le reste des points forts du Galaxy A32 5G comprend un lecteur d’empreintes digitales monté sur le côté, une prise casque 3,5 mm et un port USB-C.

