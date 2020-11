Samsung Galaxy A32 5G fuit dans les rendus de cas

Les fabricants de cas planifient et fabriquent généralement leurs produits bien avant les lancements de téléphones, ce qui entraîne souvent des fuites sur des appareils inédits. C’est le cas (jeu de mots) du prochain Samsung Galaxy A32 5G qui nous parvient via un fabricant d’accessoires sans nom. Il devrait être lancé en tant que téléphone 5G le plus abordable de Samsung. Gardez à l’esprit que cette conception basée sur les dimensions peut différer légèrement de la version finale.







Rendu de la coque Samsung Galaxy A32 5G

Nous pouvons observer un écran Infinity-U à l’avant avec une diagonale non spécifiée. Il y a un scanner d’empreintes digitales monté sur le côté à droite à côté des commandes de volume. L’arrière présente une configuration à triple caméra empilée verticalement qui devrait comporter une caméra principale de 48MP aux côtés d’un capteur ultra-large et d’une caméra de profondeur 2MP.







Look bas et haut

Le bas abrite une prise casque, un port USB-C, un haut-parleur et une découpe de microphone. Il n’y a pas de détails sur les matériaux utilisés ici, mais il semble que nous examinions une construction en plastique. Nous vous tiendrons au courant des détails sur le prochain Galaxy A32 5G dès qu’ils seront disponibles.

La source