Le prochain Galaxy A32 5G de Samsung sera probablement le smartphone 5G le moins cher de l’entreprise. Nous avons déjà vu le futur appareil abordable dans des rendus qui fuient, et nous savons donc à quoi il ressemble. Maintenant, la FCC l’a certifié, ce qui nous donne quelques détails sur ses spécifications et ses fonctionnalités.

Tout d’abord, il sera livré avec un chargeur 15W dans la boîte. Le modèle qui a été certifié est le SM-A326J, et cette variante spécifique est livrée avec la prise en charge des bandes 5G 28/77/78. Il existe également un support NFC à bord.

Le Galaxy A32 5G aura un écran de 6,5 pouces avec une encoche en forme de goutte d’eau et une finition en plastique brillant. À l’arrière, il y a trois caméras (48 MP principal) et un flash LED, ainsi qu’un capteur inconnu (ou peut-être un quatrième tireur) Le téléphone mesure 164,2 x 76,1 x 9,1 mm, et il aura un scanner d’empreintes digitales intégré dans le bouton d’alimentation et est susceptible d’exécuter Android 11 dès le premier jour.

