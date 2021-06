Samsung Galaxy A32 5G en examen

Le téléphone 5G le moins cher de tous les fabricants est un sujet brûlant ces derniers temps. Malheureusement, fabriquer un appareil 5G abordable signifie devoir réduire davantage les coûts ailleurs, ce qui rend la plupart de ces téléphones 5G les moins chers suffisamment défectueux pour justifier de renoncer à la vitesse de réseau avancée pour un téléphone LTE moins cher et meilleur.

Cela est particulièrement vrai dans le cas du Galaxy A32 5G, que nous avons aujourd’hui. Nous avons récemment examiné son homologue LTE et à ce stade, il semblait facile de recommander ce modèle 5G. Avec la version 5G que nous avons maintenant changer d’avis ?

Commençons par un déballage – le Galaxy A32 5G est livré avec un câble USB et un chargeur de 15W.

La première impression que fait le Samsung Galaxy A32 5G est bonne. Il fonctionne bien, grâce au chipset Dimensity 720 de MediaTek, l’appareil photo principal de 48 MP devrait bien fonctionner et la batterie de 5 000 mAh, qui nous a procuré 119 heures sur le 4G Galaxy A32, devrait durer quelques jours.

Mais l’écran est un TFT inférieur à 1080p avec un taux de rafraîchissement standard de 60 Hz, et non le Super AMOLED 90 Hz du modèle 4G. Ensuite, il y a le prix, le Galaxy A32 5G est actuellement plus cher que le modèle 4G – 240 €, contre 215 € – pas une énorme différence, mais significative sur ces segments.

Ensuite, il y a les Galaxy A22 et A22 5G qui viennent d’être annoncés, la dernière entrée la moins chère de Samsung dans la 5G, qui surclassent tous deux le Galaxy A32 5G – les deux ont des écrans à 90 Hz, correspondent à la batterie de 5 000 mAh et à l’appareil photo de 48 MP. Et à 230 € de prix de départ, le Galaxy A22 fait une meilleure proposition que le Galaxy A32 5G.

Néanmoins, nous ne voulons pas radier le Galaxy A32 5G avant la fin de l’examen complet. Un téléphone est plus que la somme de ses parties et il peut toujours exceller quelque part et prouver sa valeur. Restez à l’écoute!