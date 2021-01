Samsung Galaxy A32 5G apparaît sur la page d’assistance officielle, trois autres midrangers sont certifiés

Au moins quatre nouveaux midrangers Samsung sont sur le point de faire leurs débuts officiels. Un appareil portant le numéro de modèle SM-A326B / DS, appelé Galaxy A32 5G, a même maintenant sa page d’assistance officielle. Dans le même temps, trois autres appareils ont été certifiés par le BIS, le Bureau of Indian Standards – Samsung Galaxy A52, Samsung Galaxy F62, Samsung Galaxy A32 – tous trois uniquement LTE.

Le Galaxy A32 5G est apparu sur les pages de Samsung UK et Samsung Ireland et, bien qu’il n’y ait pas de spécifications, nous savons que la fin / DS signifie que le téléphone prendra deux cartes SIM sur ces deux marchés. Auparavant, le téléphone avait fui sur Geekbench en parlant de son chipset Dimesity 720 et d’Android 11.

Parlant du trio qui s’est rendu en Inde, leurs numéros de modèle ont été ajoutés à une liste d’appareils approuvés, mais c’est tout ce que nous avons. Les rumeurs disent que le Galaxy A52 sera alimenté par un Snapdragon 720G; le Galaxy F62 fera partie de la campagne Make in India et sa production aura lieu dans le Grand Noida; sur le Galaxy A32 4G, nous n’avons pratiquement rien entendu.

