La semaine dernière, nous avons vu des rendus de cas du Samsung Galaxy A32 5G qui ont révélé son design. Aujourd’hui, nous avons un meilleur aperçu du smartphone, grâce aux rendus CAO partagés par OnLeaks.

Selon la fuite, le Galaxy A32 5G embarquera un écran Infinity-V mesurant 6,5 « en diagonale. Et le panneau arrière plat du smartphone, ayant une finition brillante, est en plastique et abritera trois caméras faisant saillie du corps du téléphone en seulement 1 mm, auxquels s’ajoutent un flash LED et un capteur inconnu.







Rendus CAD du Samsung Galaxy A32 5G

Le Galaxy A32 5G mesure environ 164,2 x 76,1 x 9,1 mm et comportera un lecteur d’empreintes digitales intégré dans le bouton d’alimentation situé sur le cadre droit à côté des touches de volume, avec la fente pour carte SIM sur le cadre gauche. En bas, vous trouverez un port USB-C flanqué d’un haut-parleur, d’un microphone et d’une prise casque 3,5 mm.







Rendus CAD du Samsung Galaxy A32 5G

La source n’a révélé aucun détail sur les composants internes du Galaxy A32 5G, mais maintenant que ses rendus CAO sont sortis, plus d’informations à ce sujet devraient suivre bientôt.

La source