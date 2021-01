Nous savons déjà à quoi ressemble le Samsung Galaxy A32 5G non annoncé, grâce aux rendus CAO apparus en novembre dernier. Aujourd’hui, nous examinons un tas de rendus de presse officiels divulgués par WinFuture, qui corroborent les fuites de conception précédentes et révèlent que l’A32 5G sera disponible en au moins quatre couleurs.

Le Galaxy A32 5G embarquera un écran Infinity-V, qui aurait une diagonale de 6,5 pouces. Le panneau arrière du téléphone, en plastique, abrite une configuration à quatre caméras. Le tireur principal utiliserait un capteur 48MP, avec le reste était des unités ultra-larges, de profondeur et macro.

Les caméras arrière et le flash du Galaxy A32 5G sont placés séparément sur le panneau au lieu d’être logés ensemble à l’intérieur d’un îlot, ce qui est un changement de conception rafraîchissant, mais ils font saillie, ce qui signifie que le téléphone vacillera probablement sur des surfaces planes.

Sur le côté gauche du cadre du Galaxy A32 5G se trouve la fente pour carte SIM, et à droite se trouvent la bascule de volume et le bouton d'alimentation avec un scanner d'empreintes digitales intégré. D'après les rendus précédemment divulgués, nous savons que l'A32 5G dispose d'un port USB-C en bas rejoint par une prise casque de 3,5 mm.











Samsung Galaxy A32 5G

Nous n’avons pas les spécifications détaillées du Samsung Galaxy A32 5G, mais le smartphone a été repéré sur Geekbench avec Android 11, Dimensity 720 SoC et 4 Go de RAM. Il est également apparu sur FCC avec NFC et un chargeur intégré de 15W.

Il n’y a pas encore de mot de Samsung sur le Galaxy A32 5G, mais le smartphone a obtenu plusieurs certifications, et maintenant que ses rendus officiels sont sortis, le conglomérat coréen ne devrait pas tarder à dévoiler son smartphone 5G le moins cher.

