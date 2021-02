Samsung Galaxy A32 4G est officiel avec l’appareil photo Helio G80 et 64MP

Samsung a présenté un smartphone Galaxy A32 5G plus tôt cette année et propose désormais une version alternative pour les marchés exclusivement LTE. Le téléphone s’appelle simplement Samsung Galaxy A32 et est déjà en vente en Russie.

Les différences entre les deux vont au-delà de la prise en charge du réseau – le plus gros changement est que le chipset Helio G80 remplace le Dimensity 720, mais il y a aussi un nouvel écran, une caméra principale améliorée et un meilleur jeu de tir selfie.

Le Samsung Galaxy A32 dispose d’un écran Infinity-U avec un panneau Super AMOLED de 6,4 pouces à l’avant avec une résolution Full HD +. La caméra frontale, nichée dans l’encoche de la goutte d’eau, dispose d’un capteur 20MP et d’un objectif f / 2.2, mais pas d’autofocus. Sous l’écran, le scanner d’empreintes digitales, l’ensemble est protégé par une feuille Gorilla Glass 5.

Sur le dos a le même look – trois tireurs avec leurs objectifs en saillie et aucune île du tout. Le Galaxy A32 apporte une caméra principale de 64 MP contre 48 MP pour la version 5G, tandis que les trois autres restent les mêmes – des unités ultra-larges de 8 MP et quelques capteurs de 5 MP pour la profondeur et la macro.

La batterie est de 5000 mAh avec des capacités de charge rapide de 15 W via le port USB-C. Le téléphone exécute le One UI 3.1 prêt à l'emploi, basé sur Android 11.











Samsung Galaxy A32 4G

Le Samsung Galaxy A32 dispose de 4 Go de RAM et de 64 Go ou 128 Go de stockage. Le prix en Russie est de 19 990 RUB (268 $ / 220 €) et de 21 990 RUB (295 $ / 240 €), respectivement, et vous pouvez choisir l’une des trois couleurs – Awesome Violet, Awesome Black, Awesome Blue.

